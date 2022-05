Corrigir a última linha não está mais disponível no iPhone 13, 12 (2022)

Já faz algum tempo desde que o mais recente sistema operacional do iPhone da Apple, o iOS 15, foi lançado. Esta versão do iOS vem com alguns recursos exclusivos que ajudam você a se conectar, focar e explorar. Recentemente, muitos usuários reclamaram do erro ‘Última linha não está mais disponível’ aparecendo de tempos em tempos. Se você também está enfrentando isso, continue lendo este post para corrigir esse erro.

Normalmente, esse erro ocorre quando um usuário do iPhone tenta fazer uma chamada da lista recente. O usuário não pode discar um contato pelo SIM preferencial; em vez disso, a mensagem “Última linha não está mais disponível. Você quer ligar usando sua linha restante?” parece. Para contornar isso, os usuários precisam ligar usando seu SIM secundário, o e-SIM em seu iPhone. Neste post, compilamos alguns métodos de solução de problemas que podem ajudá-lo a corrigir isso.

Corrigir a última linha não está mais disponível no iPhone 13, 12

Esse código de erro é bastante irritante e é visto principalmente nos iPhones 13, 12 ou 11. É principalmente um bug relacionado à funcionalidade do e-SIM. Abaixo, compilamos uma lista de alguns métodos de solução de problemas para ajudá-lo com esse erro.

Reinicie seu iPhone

Reinicie seu iPhone antes de começar com métodos complexos de solução de problemas para corrigir esse erro. Às vezes, uma simples reinicialização pode corrigir pequenos bugs e erros que você está enfrentando.

Ativar/desativar chamadas Wi-Fi

A chamada Wi-Fi é um recurso que conecta seu iPhone a uma rede Wi-Fi para fazer chamadas telefônicas. As chamadas telefônicas passam por uma rede sem fio em vez de seu provedor de serviços de celular usando esse recurso. Esse recurso às vezes pode ser responsável por esse erro aparecer no seu iPhone. No entanto, ativá-lo às vezes também pode resolver esse problema. Aqui está como você pode desativá-lo:

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone.

aplicativo no seu iPhone. Clique em Dados móveis e depois Chamada Wi-Fi.

Habilitar/Desabilitar a opção Chamadas Wi-Fi neste iPhone.

Ativar/Desativar Seleção de Rede

O iPhone se conecta à rede celular mais próxima por padrão. Ainda assim, os usuários podem se conectar manualmente a uma rede celular desativando a seleção de rede em seus iPhones. Ativar ou desativar essa opção às vezes pode ajudar a corrigir esse erro. Aqui está como você pode fazer isso:

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone.

aplicativo no seu iPhone. Clique em Dados móveis e depois Seleção de rede n.

e depois n. Habilitar/Desabilitar o Automático opção.

Seu iPhone agora procurará redes disponíveis se você optar por desativá-lo. Agora selecione manualmente uma rede que pertença a um provedor de serviços na lista exibida.

Limpar registro de chamadas recentes

Limpar seu registro de chamadas recente às vezes pode ajudar a corrigir esse problema. É muito fácil remover os registros de chamadas do seu iPhone. Certifique-se antes de prosseguir com esta etapa, pois você não poderá acessá-lo depois de excluí-lo. Onde tem você pode fazer:

Abra o Ligar app no ​​seu iPhone e navegue até Recentes .

app no ​​seu iPhone e navegue até . Clique em Editar e depois Claro.

No pop-up que aparece, clique em Limpar todos os recentes.

Reinsira seu cartão SIM

Às vezes, o iPhone não consegue detectar o cartão SIM, o que faz com que a última linha não esteja mais disponível aparecendo. Se for esse o caso, desligue o dispositivo e remova o cartão SIM usando a ferramenta de remoção do cartão SIM. Após alguns segundos, insira-o novamente e reinicie o dispositivo. Feito isso, tente fazer uma ligação e verifique se o problema foi resolvido.

Redefinir as configurações de rede do iPhone

Você também pode enfrentar esse erro se algo estiver errado com as configurações de rede do seu iPhone. Redefina as configurações de rede no seu iPhone e verifique se o problema foi corrigido. Aqui está como você pode fazer isso:

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone.

aplicativo no seu iPhone. Clique em Geral > Transferir ou Redefinir iPhone .

. Clique em Redefinir e depois Redefinir Ajustes de Rede.

Agora siga as instruções na tela para concluir o procedimento.

Empacotando

Foi assim que você pode corrigir a última linha que não está mais disponível no iPhone 13, 12 ou 11. Esperamos que os métodos de solução de problemas mencionados acima tenham ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

