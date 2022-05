Apesar de ser a atualização mais recente do sistema operacional Windows, ainda existem alguns bugs no Windows 11. Não importa para que você usa seu PC com Windows 11, você pode ter enfrentado um desses bugs e erros em algum momento. Recentemente, muitos de nossos leitores reclamaram de uma mensagem de erro “CHKDSK não pode ser executado porque o volume está em uso por outro processo”. Se esse erro estiver incomodando você, continue lendo este post para saber como corrigi-lo.

Então, o que é CHKDSK? CHKDSK ou Check Disk é um utilitário integrado que verifica a integridade do sistema de um volume, repara erros do sistema de arquivos lógicos e verifica partições de disco e as marca. Ao executar este utilitário para uma unidade específica, feche todos os programas que usam essa unidade específica. Se você estiver fazendo isso e ainda encontrar erros, veja abaixo alguns métodos de solução de problemas que podem ajudá-lo Corrigir CHKDSK não pode ser executado porque o volume está em uso por outro erro de processo.

Corrigir CHKDSK não pode ser executado porque o volume está em uso por outro processo

Isso ocorre principalmente se algum outro programa tentar acessar o disco rígido. No entanto, há outros motivos pelos quais essa mensagem de erro pode aparecer. Portanto, sem mais delongas, vamos começar com alguns métodos de solução de problemas para corrigi-lo:

Reinicie seu dispositivo

Reinicie seu dispositivo antes de começar com métodos complexos de solução de problemas para corrigir esse erro. Às vezes, uma simples reinicialização pode corrigir pequenos bugs e erros no Windows 11. Depois que o dispositivo for reinicializado, abra o prompt de comando e tente executar novamente o comando CHKDSK.

Execute o CHKDSK em um ambiente de pré-inicialização

Você pode corrigir esse erro executando o comando check disk em um ambiente de pré-inicialização. Isso garantirá que o comando check disk seja executado sem falta de permissões. Aqui está como você pode fazer isso:

Clique em Começar e abra Definições .

e abra . Role para baixo e clique em Recuperação .

. Clique em Reinicie agora ao lado Inicialização avançada.

Depois que o dispositivo for reiniciado, uma tela azul aparecerá. Clique em Solucionar problemas > Opções avançadas > Prompt de comando.

Agora você será solicitado a inserir a senha da conta de usuário selecionada. Digite a senha e clique Continuar .

. Uma vez feito, o prompt de comando será aberto. Digite o seguinte comando e aperte enter. chkdsk C: /r /x

Depois que o comando for executado com sucesso, feche o prompt de comando e clique em continuar.

Verifique o arquivo do Drive quanto a erros do sistema

Erros do sistema em arquivos de unidade também são conhecidos por causar problemas como esse. Verifique o arquivo da unidade quanto a erros do sistema para corrigir esse problema. Aqui está como você pode fazer isso:

Clique em Começar procurar por Gerenciamento de Computador e abri-lo.

procurar por e abri-lo. Expandir o Armazenar seção e clique em Gerenciamento de Disco .

seção e clique em . Clique com o botão direito do mouse na unidade que o chkdsk não conseguiu verificar e selecione Propriedades.

Navegue até o Ferramentas guia e clique em Verificar debaixo Verificação de erros.

O Windows agora verificará e corrigirá automaticamente os erros de arquivo do sistema. Quando o procedimento estiver concluído, reinicie o dispositivo e verifique se o problema foi resolvido.

Empacotando

Foi assim que você pode correção CHKDSK não pode ser executado porque o volume está em uso por outro processo no Windows 11. Esperamos que os métodos de solução de problemas mencionados acima tenham ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo ou entre em contato com o Suporte da Microsoft.

GUIAS RELACIONADOS: