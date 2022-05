Corrigir o aplicativo 0xc0000142 não pôde ser iniciado corretamente (funcionando)

Os usuários relataram enfrentar um o aplicativo não pôde iniciar corretamente (0xc0000142) erro quando eles tentam executar um programa em seu PC. A mensagem de erro completa pode ser lida como

‘O aplicativo não pode iniciar corretamente (0xc0000142). Clique em OK para fechar o aplicativo.’.

A mensagem ocorre mais comumente devido a arquivos DLL ausentes. Se os arquivos DLL forem excluídos por engano ou desaparecerem, você poderá obter o o aplicativo não pôde iniciar corretamente 0xc0000142 error. Não há nada para se preocupar se você estiver enfrentando esse erro, pois é fácil de corrigir.

Corrigir erro de aplicativo 0xc0000142 no Windows

Neste artigo, discutiremos como você pode corrigir o erro O aplicativo não pôde iniciar corretamente (0xc000142) no seu PC com Windows.

Execute o programa no modo de compatibilidade

A primeira coisa a fazer é executar o programa em modo de compatibilidade. Muitos usuários relataram que usar essa solução os ajudou e corrigiu o problema para eles. Para executar o programa no modo de compatibilidade, siga as etapas abaixo-

Na área de trabalho, clique com o botão direito do mouse no aplicativo com o qual você está enfrentando o erro.

Agora, no menu de contexto que se abre, clique em Propriedades.

No Propriedades janela, vá para a Compatibilidade aba.

Aqui, clique no Execute o solucionador de problemas de compatibilidade botão e depois Experimente as configurações recomendadas.

A seguir, clique em Teste o programa e aguarde a conclusão do processo.

Feito isso, clique em Sim, e salve as configurações para este programa.

Agora, marque a caixa de seleção para Execute este modo de compatibilidade de programa para e, em seguida, no menu suspenso, selecione Janelas 7.

Depois de fazer isso, marque a caixa de seleção para Execute este programa como administrador. Agora, clique em Aplicar e depois clique em OK.

Executar varredura SFC e DISM

Você provavelmente enfrentará esse erro devido a arquivos DLL corrompidos ou ausentes. Ao executar a verificação SFC e DISM, você poderá corrigir o problema. Em primeiro lugar, você deve executar a varredura SFC e, em seguida, a varredura DISM. Para executar uma verificação SFC, siga as etapas abaixo-

Abra o Menu Iniciar no teclado pressionando a tecla janelas chave.

No Menu Iniciar, procurar por CMD. Clique com o botão direito do mouse em Prompt de comando no resultado da pesquisa e clique em Executar como administrador.

No Prompt de comando tipo sfc / scannow e bater Entrar para executar o comando.

Aguarde a conclusão do processo e reinicie o PC.

Isso provavelmente deve corrigir o problema. Se a verificação SFC não corrigir o problema, tente executar o DISM. Para executar o DISM, siga as etapas abaixo-

Execute o Prompt de comando com privilégios administrativos. Você pode fazer isso seguindo as etapas acima.

Agora no Prompt de comando, digite e execute o comando DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth.

O processo será iniciado após a execução do comando. Após a conclusão do processo, reinicie o seu PC e o problema deve ser corrigido.

Você também pode enfrentar o problema se estiver em uma versão desatualizada do Windows. Você deve tentar atualizar o Windows para corrigir o problema que está enfrentando. Para atualizar o Windows, siga as etapas abaixo-

aperte o janelas tecla no teclado para abrir o Menu Iniciar.

No Menu Iniciar procurar por Verifique se há atualizações e bater Entrar.

Na próxima janela que se abre, clique em Verifique se há atualizações .

Agora baixe e instale todas as atualizações que encontrar e reinicie o PC para salvar as alterações.

Fazendo alterações no registro

Outra coisa para solucionar o erro O aplicativo não pôde iniciar corretamente (0xc000142) no seu PC é fazer alterações no Registro. Para isso, siga os passos abaixo-

aperte o Windows + X combinação de teclas e, no menu que se abre, clique em Administrador do Windows (Terminal).

No Terminal Windows digite e execute o comando reg add “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows” /v “LoadAppInit_DLLs” /t REG_DWORD /d 0 /f

Depois de executar o comando, reinicie o seu PC para fazer alterações no Registro.

Finalizar processo no gerenciador de tarefas

Você deve tentar encerrar a tarefa e todos os processos relacionados no Gerenciador de Tarefas e, em seguida, tentar executar o programa novamente.

Imprensa Ctrl + Shift + Esc combinação de teclas para abrir o Gerenciador de tarefas em seu computador.

Dirija-se ao Processos guia no Gerenciador de tarefas.

No Processos guia, selecione o programa com o qual você está enfrentando o problema. Clique no programa e, em seguida, clique em Finalizar tarefa.

Faça o mesmo para todas as tarefas relacionadas ao programa que você está tentando executar.

Agora reinicie o aplicativo e o problema deve ser corrigido agora.

Configurando as configurações do prompt de comando

Agora, o próximo passo é alterar as configurações do prompt de comando. Se as configurações do prompt de comando não estiverem configuradas corretamente, é provável que você enfrente o problema. Para definir as configurações do prompt de comando, siga as etapas abaixo-

aperte o janelas tecla no teclado para abrir o Menu Iniciar.

No Menu Iniciar, procurar por Prompt de comando e bater Entrar para abrir o Prompt de comando.

No Prompt de comando execute o comando para %i em (%windir%\system32\*.ocx) faça regsvr32.exe /s %i

Após a conclusão do processo, reinicie o seu PC e o problema deve ser corrigido.

Alterando a localidade do sistema

Outra coisa a fazer é alterar a localidade do sistema. Se a região correta não estiver selecionada, você poderá enfrentar esse erro no seu PC. para alterar a localidade do sistema, siga as etapas abaixo-

aperte o janelas tecla no teclado para abrir o Menu Iniciar.

No Menu Iniciar procurar por Painel de controle e bater Entrar para abrir o Painel de controle.

No Painel de controle, procurar por Regiões e clique nele.

Dirija-se ao Administrativo guia no Painel de controle .

Aqui, clique em Alterar localidade do sistema, e, em seguida, no menu suspenso, selecione a região correta. A seguir, clique em OK para alterar a localidade do sistema.

Baixe manualmente o arquivo DLL

Como discutimos, você pode enfrentar o problema devido à falta de arquivos DLL. Se for esse o caso, você deve baixar manualmente o arquivo DLL. Para isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, baixe os arquivos DLL deste link .

Depois de baixar o arquivo, copie-o.

Agora vá para a pasta onde você instalou o aplicativo e cole os arquivos.

Quando solicitado a substituir os arquivos, substitua-os.

Depois de terminar, reinicie o aplicativo e o problema deve ser corrigido.

Janelas de inicialização limpa

Se nenhuma das etapas acima corrigiu o problema para você, você deve limpar o Windows de inicialização. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Menu Iniciar pressionando o janelas tecla do seu teclado.

No Menu Iniciar, procurar por Configuração do sistema e bater Entrar.

No Configuração do sistema janela, vá para a Serviços aba.

Aqui, marque a caixa de seleção para Ocultar todos os serviços da Microsoft e depois clique em Desabilite tudo.

Agora, dirija-se ao Comece guia e clique em Abra o Gerenciador de Tarefas.

Após fazer isso, selecione o aplicativo com alto impacto de inicialização e clique em Desativar. Faça o mesmo para todos os aplicativos com alto impacto na inicialização.

Agora reinicie o seu PC e execute o aplicativo novamente.

Conclusão

Estas são todas as maneiras de corrigir O aplicativo não pôde ser iniciado corretamente (0xc000142). Se você estiver enfrentando esse erro no seu PC com Windows, tente seguir as etapas de solução de problemas mencionadas neste artigo e o problema deve ser corrigido.

