Corrigir o erro ‘Nenhum vídeo com formato compatível, tipo de MIME encontrado’ 2022

Você está enfrentando erro MIME? O erro completo se parece com Nenhum vídeo com formato suportado e erro de tipo Mime encontrado; se você deseja corrigir esse erro, está no lugar certo. Esse erro geralmente causa o firefox, mas você não precisa se preocupar com isso, pois estamos aqui para ajudar a resolver o erro.

Por que esse erro acontece?

Muitas vezes acontece com algum navegador padrão um é o firefox, há muitas razões que esse erro pode causar um deles é um navegador desatualizado ninguém gosta de coisas desatualizadas certo? Outro motivo pode ser o suporte ao formato de arquivo de vídeo.

O erro causado porque o player de vídeo HTML suporta alguns navegadores. Mas não suporta firefox. E eles mostram o seguinte erro “Nenhum vídeo com formato compatível e tipo MIME encontrado” você pode verificar seu navegador se ele suporta o formato de arquivo de vídeo ou não.

Como corrigir nenhum vídeo com erro de formato suportado?

Existem quatro maneiras de reparar o erro “Nenhum vídeo com formato suportado e tipo MIME encontrado”, que compartilharemos, e você pode tentar toda esta solução para corrigir o erro, pois haverá alguma confusão sobre a resposta. Você precisará experimentar cada solução passo a passo para melhor compreensão.

Como você sabe que esse erro geralmente ocorre no firefox, mas não está confirmado, mas ainda assim, você pode tentar reiniciar o navegador, que também funciona às vezes para corrigir o problema.

Se o seu navegador estiver desatualizado, também poderá fazer com que esse erro pareça obsoleto. Os navegadores podem levar você a problemas significativos, mas há uma solução que os desenvolvedores continuam atualizando os navegadores com bugs gratuitos para melhorar nossa experiência. Você precisará verificar as atualizações do navegador se encontrar alguma atualização. Basta instalar a atualização.

Depois que seu navegador for atualizado, tente reproduzir um vídeo se o erro persistir e vá para a segunda etapa.

Método nº 2: limpe os cookies e o cache do seu navegador

Às vezes, a maior parte do erro é resolvida apenas limpando os cookies e o cache do navegador. Ele pode ajudá-lo a corrigir o problema.

Depois de iniciar esse processo, certifique-se de que ele também excluirá os dados de seus logins e sites.

Passo 1:- Antes de tudo, você precisa ir para a opção do navegador firefox apenas clicando na guia do navegador, ou você pode digitar diretamente sobre: ​​preferências na barra de endereços do Firefox.

Passo 2:- Lá você verá a guia privacidade e segurança à esquerda, clique nela.

etapa 3:- Agora, você pode limpar o histórico na seção de histórico.

Passo 4:- Uma vez que você pop-up, selecione tudo e pressione no Limpe Agora botão.

Etapa 5:– Na seção Cookies e dados do site, clique em Apagar os dados.

Etapa 6:- pop-up será exibido, clique em Claro.

Feito isso, agora você precisa reiniciar o navegador e verificar novamente se o erro ainda aparece, verifique a outra solução.

Método nº 3: tente desativar os complementos do navegador

Cada navegador tem seus complementos ou extensões, mas também é verdade que muitos complementos podem não ser compatíveis com o formato de arquivo de vídeo que você está tentando reproduzir em seu navegador. É por isso que o erro vem chamado “Nenhum vídeo com formato compatível e tipo MIME encontrado.” Você pode tentar desabilitar suas extensões temporariamente e verificar se o erro aparece ou não.

Aqui está o processo passo a passo abaixo: –

Passo 1: Abra seu navegador e vá para opções de complementos ou extensões. Lá você verá todas as suas extensões.

Passo 2: Clique em suas extensões e desative-as uma a uma, que você instalou no seu navegador firefox.

Conclusão

Se o problema foi corrigido, você pode tentar habilitar um por um para saber quais complementos causam o problema; você pode desinstalá-lo permanentemente. Isso é tudo o que você precisa saber sobre o Nenhum vídeo com formato compatível, tipo de MIME encontrado erro, e como você pode corrigi-lo seguindo algumas etapas simples. Se você conhece algum método melhor para corrigir, informe-nos na seção de comentários abaixo. Obrigado!