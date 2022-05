Crédito consignado: MP que amplia a margem é prorrogada em 60 dias

O Congresso prorrogou a MP (Medida Provisória) que amplia a margem de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A prorrogação é válida por 60 dias.

Com a medida, os segurados podem comprometer até 40% do valor do benefício da autarquia, sendo 35% com desconto direto na folha de pagamento e até 5% para uso com o cartão de crédito consignado.

Vale ressaltar que a MP também é válida para os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e do Auxílio Brasil, no entanto, ainda falta uma regulamentação para que a modalidade possa ser liberada.

Em nota, o Febraban comunicou que: “Quanto aos beneficiários do Auxilio Brasil, ainda se encontra pendente a regulamentação pelo Ministério da Cidadania, após o que os bancos irão analisar as condições para oferta do crédito”.

Crédito consignado antes da MP

Tradicionalmente o crédito consignado tem uma margem de 35%. Neste caso, 30% é destinado para o pagamento de empréstimos com desconto direto na folha e 5% para débitos relativos a despesas com o cartão de crédito.

A ampliação da margem do consignado pode ser uma boa oportunidade para os segurados do INSS, todavia, é importante ter cautela e atenção para evitar endividamento. Pela facilidade de concessão do crédito, a taxa de juros é uma das menores do mercado.

Como funciona o crédito consignado?

Em síntese, cada segurado pode contratar até nove empréstimos consignados e ter um cartão de crédito simultaneamente.

O cartão pode ser usado com até 5% da renda;

Os juros do empréstimo são de 2,14% ao mês, e de 3,06% ao mês, para o cartão consignado;

O pagamento é descontado diretamente da folha do benefício, com parcelas mensais fixas;

O crédito pode ser usado para quitar cheque especial, cartão de crédito e empréstimos pessoais com juros mais altos.

Segunda parcela do 13º salário começa na próxima quarta (25/05)

Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) voltam a receber o 13º salário na próxima semana. Os pagamentos se referem a segunda parcela do benefício extra.

Quem recebe o 13º salário do INSS

De acordo com as regras oficiais do INSS, podem receber o 13º salário os segurados que recebem qualquer um dos seguintes benefícios:

Aposentadoria por idade;

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Aposentadoria por invalidez;

Aposentadoria especial;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Salário-maternidade;

Auxílio-reclusão.

Vale destacar que não terão direito aos valores, os beneficiários de programas assistenciais, como por exemplo, os cidadãos que recebem o BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada).

Calendário da 2º parcela

Para quem recebe mais que o piso nacional

Dígito final NIS 2ª parcela 1 25 de maio 2 26 de maio 3 27 de maio 4 30 de maio 5 31 de maio 6 01 de junho 7 02 de junho 8 03 de junho 9 06 de junho 0 07 de junho

Para quem ganha mais que um salário mínimo

Dígito final NIS 2ª parcela 1 e 6 01 de junho 2 e 7 02 de junho 3 e 8 03 de junho 4 e 9 06 de junho 5 e 0 07 de junho