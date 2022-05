Crédito da Agência Desenvolve injeta mais de R$ 1 milhão de reais em Penedo

Apoio do Governo de Alagoas para Microempreendedores e Microempresas

Secom PMP

O impacto negativo da pandemia de Covid-19 na economia ainda não foi superado, mas teria sido pior em Alagoas se não houvesse planejamento do governo estadual para enfrentar o mais grave problema de saúde pública deste século.

Em março de 2021, o então governador Renan Filho liberou recursos para microempreendedores individuais (MEIs) e microempresas (ME), crédito que chegou ao público alvo por meio da Agência Desenvolve.

Somente em Penedo, o apoio para superar a crise sanitária beneficiou 361 MEIs e três microempresas, totalizando R$ 1.221.000,00 (um milhão e duzentos e vinte e um mil reais) injetados na economia do município.

Cada MEI pode ter acesso ao crédito de até quatro mil reais, sem cobrança de juros, carência para começar a pagar e pagamento de metade do recurso liberado para quem mantiver as parcelas em dia.

Prefeitura de Penedo e Agência Desenvolve divulga lista de contemplados com crédito

As linhas de crédito ainda estão disponíveis, com orientação para interessados na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN) no horário das 8 horas até 13h30, setor da Prefeitura de Penedo vizinho do Conselho Tutelar, Centro Histórico de Penedo.