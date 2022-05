Criar nova conta de e-mail no Gmail pelo número de celular 2022

O Gmail é um dos servidores de e-mail mais populares do mundo. Muitas pessoas estão registradas no Gmail e o usam como plataforma de e-mail principal. Criar uma nova conta de e-mail no Gmail é fácil; tudo que você precisa é o seu número de telefone e um e-mail de recuperação. Se você estava procurando um guia para ajudá-lo a criar uma nova conta de e-mail no Gmail por número de celular, você chegou ao artigo correto.

Criar nova conta de e-mail no Gmail por número de celular

Este artigo discute como você pode criar uma nova conta do Gmail com a ajuda de um número de telefone.

Criando uma nova conta do Gmail por número de celular

Abaixo está o guia passo a passo para ajudar você a criar uma nova conta do Gmail por número de celular. Se você deseja criar uma nova conta do Gmail, considere seguir as etapas abaixo-

Vá para a página do Gmail no seu navegador clicando neste link .

Aqui, clique no Criar uma conta opção. Aqui você será perguntado quem você está abrindo sua conta- Para mim , Para meu filho ou Para gerenciar meu negócio

Em seguida, você será solicitado a inserir seu Primeiro nome e digite o seu Último nome. Sob o nome, você terá que Nome do usuário com @gmail.com. O nome de usuário pode incluir letras, números e pontos. Se o nome de usuário não estiver disponível, você receberá todos os nomes de usuário relacionados que você pode usar.

Em seguida, digite a senha e também confirme a senha. Feito isso, clique em Próximo.

Ser-lhe-á pedido que introduza o seu Número de telefone e seu Endereço de e-mail de recuperação. É opcional inseri-los, mas como estamos criando uma nova conta de e-mail com um número de celular, digite seu número e você receberá um OTP para confirmar seu número de celular.

Você também terá que inserir sua data de nascimento e seu sexo. Feito isso, clique em Próximo.

Clique em Concordo aos termos e condições.

Uma vez feito, você terá criado com sucesso sua conta do Gmail por número de celular. Você será direcionado para a caixa de entrada da sua nova conta do Gmail.

Palavras finais

É assim que você pode criar uma nova conta de e-mail no Gmail por número de celular. Seguindo as etapas acima, você poderá criar uma nova conta de e-mail no Gmail com o número do celular.

