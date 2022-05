Crise do Primeiro Reinado: como cai no vestibular?

Crise do Primeiro Reinado: análise de questão de vestibular

Diversos foram os motivos que provocaram a crise do Primeiro Reinado, evento extremamente importante para a história do Brasil.

O assunto é abordado com frequência por questões de história do Brasil, especialmente dentro de provas dos vestibulares.

Dessa forma, para que você possa se preparar, o artigo de hoje separou a resolução comentada de uma questão de vestibular. Vamos conferir!

Crise do Primeiro Reinado: questão da UNIFOR

(UNIFOR) Termos da abdicação de Dom Pedro I:

Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa do meu mui amado e prezado filho o Sr. Pedro de Alcântara. Boa Vista – 7 de abril de 1831, décimo de Independência e do Império – D. Pedro I. Antonio Mendes Jr. Et al. Brasil-História, Texto e Consulta. Império. São Paulo: Brasiliense, 1977. p. 200.

Os fatos que conduziram à abdicação foram:

a) repressão aos revolucionários da Confederação do Equador, incorporação da Guiana Francesa e outorga da Constituição;

b) favorecimento aos comerciantes brasileiros em detrimento dos portugueses, dívida externa elevada com a Guerra da Cisplatina e falência do Banco do Brasil;

c) repressão aos revolucionários da Confederação do Equador, perda da Província Cisplatina e falência do Banco do Brasil;

d) perda da província Cisplatina, dissolução da Assembleia Constituinte e punição exemplar aos pistoleiros que executaram o jornalista Líbero Badaró;

e) controle das finanças nacionais, respeito aos constituintes que elaboraram a primeira constituição e favorecimento aos comerciantes brasileiros.

Análise:

A questão do vestibular da UNIFOR pede ao candidato para que ele identifique os fatores que provocaram a abdicação de D. Pedro I, evento que ocorreu em meio à crise do Primeiro Reinado.

A resposta correta para a questão é a alternativa C. Isso porque, os três motivos que estão na na letra C marcaram o início da crise do reinado de D. Pedro I.

D. Pedro I investiu em tropas e em armamentos para combater a Confederação do Equador, movimento organizado por alguns estados nordestinos que tentaram criar um Estado autônomo e independente. Ainda, podemos dizer que a crise econômica foi concretizada, com os altos gastos investidos na Guerra da Cisplatina, em uma tentativa de evitar a perda da província da Cisplatina. Devemos nos lembrar de que a forte crise resultaria no falimento do Banco do Brasil.

Os candidatos deveriam saber também que a forte repressão realizada contra a Confederação do Equador contribuiu para o aumento da impopularidade de D. Pedro I. Isso porque, com o fim do movimento, Frei Caneca foi fuzilado e o Dr. Cipriano Barata foi preso.