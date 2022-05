CSA vence Novorizontino por 2 a 1 e deixa zona de rebaixamento

O CSA recebeu na tarde deste sábado, 28, o Novorizontino e conseguiu vencer o time adversário por 2 a 1. A partida, válida pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi realizada no Estádio rei Pelé, em Maceió. Com o resultado, o Azulão conseguiu sair da zona de rebaixamento e subiu sete posições…

O CSA recebeu na tarde deste sábado, 28, o Novorizontino e conseguiu vencer o time adversário por 2 a 1. A partida, válida pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi realizada no Estádio rei Pelé, em Maceió.

Com o resultado, o Azulão conseguiu sair da zona de rebaixamento e subiu sete posições na tabela.

O próximo confronto do CSA será contra o CRB na próxima quarta-feira, 1º.

O JOGO

O primeiro tempo de bola rolando, o Novorizontino se fechou e não deixava brecha para o CSA conseguir realizar boas jogadas de triangulação. Contudo, o Azulão soube aproveitar o espaço que o time adversário deu e abriu o placar aos 29 minutos. Em uma cobrança de falta, o lateral Lucas Marques passou pela barreira e finaliza com pé direito.

Aos 33 minutos, Lucas Barcelos sofre falta na área. Após decisão do VAR, o árbitro marcou pênalti em favor do CSA. A cobrança do pênalti foi de Rodrigo Rodrigues, que ampliou para o Azulão.

Já no segundo tempo, o CSA tentou apertar na marcação, mas passou sufoco e deixou que o Novorizontino chegasse cada vez mais perto da área azulina. Tanto que aos 36 minutos, o Tigre diminuiu o placar com um gol de Léo Baiano. No lance, Léo Baiano sobe mais que a zaga do Azulão e cabeceia para o fundo do gol.

Fim de jogo: CSA 2 x 1 Novorizontino

Arbritos do Jogo Alisson Sidnei Furtado (CBF/TO) (Árbitro Principal)

Fábio Pereira (CBF/TO) (Árbitro Auxiliar)

Cipriano da Silva Sousa (CBF/TO) (Árbitro Auxiliar)