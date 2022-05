CSU abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A CSU, líder em relacionamento com o cliente, oferece vagas de emprego pelo país. As posições abrangem uma ampla área dentro da companhia, e requerem experiência anterior em todos os cargos disponíveis. Para se candidatar será necessário residir nas proximidades das unidades com vagas disponíveis. Confira.

CSU anuncia novas posições de trabalho no Brasil

Fundada em 1992, a CSU oferece soluções completas em programas de cartão de crédito, vendas, E-Commerce e Contact Center. Buscando novos funcionários, a companhia divulgou vagas que abrangem diferentes níveis hierárquicos dentro da empresa, exigindo experiência profissional das partes interessadas.

Acompanhe as oportunidades disponíveis, retiradas do site InfoJobs:

Atendente de Call Center : nível médio concluído. Não é necessário vivência na função;

: nível médio concluído. Não é necessário vivência na função; Assistente Ativo : vivência mínima de três anos no cargo e nível médio concluído;

: vivência mínima de três anos no cargo e nível médio concluído; Operador de Telemarketing : nível médio completo, português nativo e sem exigência de vivência mínima;

: nível médio completo, português nativo e sem exigência de vivência mínima; Atendimento : segundo grau concluído e vivência mínima de um ano;

: segundo grau concluído e vivência mínima de um ano; Analista de Processos e Qualidade: cursando nível superior, possuir 18 anos completos ou mais, impedimentos para trabalhar em escalas 5×1, conhecimentos em fluxograma, análises de melhoria contínua e domínio de ferramentas de qualidade.

Veja também: GTFoods abre mais de 20 vagas de emprego; confira

Como se registrar

Para ocupar uma das vagas oferecidas pela empresa CSU, os profissionais interessados devem preencher uma ficha cadastral online, disponibilizada através do site de inscrições.

A companhia oferece salários compatíveis e benefícios, como por exemplo, ajuda de custo, assistência médica, auxílio creche, assistência odontológica, seguro de vida, vale refeição e vale transporte.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.