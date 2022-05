Você pode construir o seu currículo de forma objetiva e sucinta, direcionando a sua carreira profissional através da organização do documento.

Currículo: destaque sua carreira profissional de forma positiva no mercado atual

O currículo é um documento que funciona como uma espécie de vitrine de sua trajetória profissional. Por isso, é importante que as informações estejam visualmente organizadas para que você destaque o seu currículo de maneira objetiva no mercado de trabalho atual.

Dados pessoais

Suas informações pessoais devem considerar os seus dados de contatos, sem excessos; bem como, deve optar por um endereço de e-mail que não contenha palavras diminutivas ou pejorativas.

Objetivo

O seu objetivo deve ser claro e direto. Sendo assim, é importante que você informe o seu cargo dentro da sua área de atuação, respeitando a hierarquia atual. Por exemplo: gerente de processos; analista de recrutamento e seleção; assistente de relacionamento com o cliente; auxiliar de faturamento etc.

Trajetória profissional

A sua trajetória profissional deve ser descrita de maneira objetiva e dinâmica. Sendo assim, é importante que você faça pequenos apontamentos sobre suas atividades exercidas em seus empregos anteriores. Além disso, você deve informar o nome das empresas pelas quais você passou e o período de atuação em cada uma delas. Você deve realizar um resumo de suas atividades, lembre-se de que o currículo será explorado em uma entrevista de emprego.

Carreira acadêmica

A sua carreira acadêmica deve ser objetiva. Sendo assim, informe o nome do curso, o ano de formação e a instituição; bem como, caso você estude, é importante que informe a previsão de término do curso e a modalidade do ensino, ou seja, informe se estuda de maneira online ou presencial.

Resumo do currículo

Caso você opte por resumir o seu currículo, é importante que você crie algum tipo de relação entre as suas habilidades e competências com a descrição de suas atividades profissionais, ainda que essa relação ocorra de forma indireta, pois esse é um ponto de atenção do profissional de recrutamento e seleção.

Linkedin

Não menos importante, você deve atualizar o seu perfil no Linkedin. Visto que o Linkedin é uma ferramenta muito utilizada por diversas empresas no mercado atual, sendo uma plataforma relevante para elevar a visibilidade do seu currículo e direcionar os envios.

Alcance seus objetivos profissionais

Certamente, você deve fazer adaptações dos pontos citados, ao passo que é importante que você considere-os para a direcionar a sua carreira em longo prazo, para que possa alcançar seus objetivos, considerando suas competências, destacando positivamente as suas qualidades profissionais.