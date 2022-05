É importante que o candidato direcione o seu currículo para o mercado de trabalho atual, considerando a necessidade de demonstrar suas competências e atrair a atenção do profissional de recrutamento e seleção de forma rápida, objetiva e resiliente.

Currículo: dicas para construir um documento atrativo, dinâmico e atual

Os valores profissionais do candidato estão implícitos de maneira intangível no currículo. No entanto, são fatores relevantes avaliados pelo profissional de recrutamento e seleção. Para que o currículo do profissional seja um documento atrativo, ele deve ser organizado e objetivo.

Por isso, é necessário que as informações estejam organizadas e a visualização agradável; já que a imagem do currículo transmite uma mensagem para além do que está escrito no documento.

Dados pessoais

É importante que seus dados pessoais sejam atrativos pela assertividade das informações. Por isso, não informe muitos números de contatos ou dados de filiação, por exemplo.

Atente-se ao endereço de e-mail

Além disso, é cabível que se atente para que não insira um endereço de e-mail que contenha palavras pejorativas ou diminutivas; já que esse fato pode transmitir uma mensagem errônea sobre seu profissionalismo.

Objetivo

O objetivo no currículo deve ser inserido de maneira direta. Considere informar seu cargo dentro das áreas de atuação e considere também a sua hierarquia atual. Por exemplo: gerente de faturamento; analista de recrutamento e seleção; assistente de marketing e vendas; auxiliar de logística etc.

Experiência profissional

A descrição referente à sua trajetória profissional é um dos principais pontos avaliados pelo profissional responsável pelo processo seletivo. Sendo assim, faça pequenos apontamentos sobre as atividades exercidas em seus empregos anteriores, de modo que o seu currículo seja explorado futuramente durante uma entrevista de emprego. Informe o nome das empresas pelas quais você passou e o seu período de atuação, considerando a ordem cronológica inversa, ou seja, priorize os dados mais atuais.

Carreira acadêmica

A mesma lógica você deve seguir para informar a sua trajetória acadêmica. Lembre-se de informar cursos certificados e cursos em andamento. Além disso, caso você possua cursos que não sejam graduações, porém, sejam cursos relacionados a sua área de atuação, é importante que você os informe.

LinkedIn

Certamente, é aconselhável que o candidato faça uso do LinkedIn na era digital; já que o LinkedIn é uma ferramenta importante no que se refere ao recrutamento e seleção de diversas empresas, além de ser uma maneira de direcionar os envios do seu currículo, abrangendo a visibilidade do seu perfil profissional.