Cursinho gratuito Pré-Enem Digital MT está com inscrições abertas

A Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso (Seduc MT) abriu o período de inscrição para o cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Pré-Enem Digital MT. A oferta da Seduc-MT é de 10 mil vagas para essa edição do curso.

Conforme as diretrizes, podem se inscrever estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio e no 2º ano da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que pretendem realizar as provas do Enem 2022. As inscrições são gratuitas.

De acordo com o cursinho, os interessados devem realizar as inscrições na secretaria de uma unidade escolar. A unidade fará o cadastro do estudante por meio de formulário encaminhado pela Diretoria Regional de Ensino (DRE).

Aulas on-line e presenciais

O curso é totalmente gratuito e conta com aulas on-line ministradas por meio da plataforma Google Classroom, mas também terá aulas presenciais. Assim, de segunda à sexta, as aulas serão remotas, enquanto as aulas presenciais serão somente aos sábados.

De acordo com o cursinho, as aulas presenciais acontecerão em quinze cidades do Mato Grosso. São elas: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Querência, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra e Várzea Grande.

Segundo o cronograma informado pela Seduc MT, o início das aulas está previsto para junho.

O lançamento do cursinho foi feito pela secretaria na última segunda-feira (23). Os estudantes podem acompanhar novidades e mais conteúdos do cursinho por meio do canal do Pré-Enem Digital MT no YouTube.

