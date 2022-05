Dá para ter horta em apartamento? Veja cinco dicas imperdíveis para fazer a sua

Caso você more em apartamento, mas gosta de ter plantas e cultivar uma horta. Isso é possível em sua janela ou varanda. Assim, deixando o ambiente mais colorido e agradável. Além do mais, ainda utilizar na cozinha algumas das especiarias cultivadas na horta em apartamento. Veja 5 dicas imperdíveis para fazer a sua.

Iniciando a horta em apartamento

Para iniciar do zero você precisará ter em mãos alguns vasos de sua preferência. Além disso, deve ter algumas jardineiras. Também deve investir em terra adubada e as sementes que você escolher para plantar. Portanto, esses produtos se encontram em casas de produtos de agricultura e horto.

Vamos às cinco dicas imperdíveis para fazer a sua horta de apartamento.

Confira quais são as dicas para iniciar o mais rápido possível a sua horta e, assim, ter as suas plantas no conforto da sua casa.

Primeira dica, plante cebola.

Em primeiro lugar, pegue uma cebola e corte ao meio. Em seguida, enterre a parte que as raízes. Assim, cubra o legume com a terra adubada. Então, após esse procedimento faça a rega por duas vezes ao dia. Aliás, faça isso geralmente ao anoitecer e na parte da manhã logo cedo.

Outra forma de cultivar pode ser através das sementes. Ao escolher se vai plantar em uma jardineira ou no vaso, sempre procure deixar uma distância de uns 10 cm entre cada buraco do plantio e no máximo de 3 sementes em cada.

Sendo assim, feito esses procedimentos procure o lugar em seu apartamento que receba o sol da manhã. Pois, é nesse ponto que deve ficar sua horta de cebola, não deixando de regar duas vezes por dia.

Faça o plantio do pimentão para a horta em apartamento

Aqui, pode-se tirar muda da própria semente do pimentão que você comprou no mercado. Assim como, comprar o saquinho de sementes que se encontra nas casas de produtos de horto. Dessa forma, você poderá plantar em uma jardineira ou em algum vaso separadamente.

Portanto, na hora de fazer seu plantio, dê um espaço de aproximadamente uns 10 cm entre os buracos para colocar as sementes. Aliás, preste atenção em colocar, no máximo, de 3 sementes em cada um dos buracos do plantio de seu pé de pimentão. Portanto, faça a rega diariamente e escolha um local que tenha a incidência do sol.

Aprenda a fazer plantio de hortelã

Para tirar muda da hortelã e cultivar em seu apartamento você pode começar a partir de alguns galhos. Em seguida, separe os galhos e retire as folhas, exceto as do topo. Coloque-os dentro de um pote com água e aguarde por alguns dias até começar a criar raízes.

Após isso, já estará pronta para o plantio. Então, se for colocar em uma jardineira, dê um espaço de 5 cm entre uma muda e outra, coloque terra adubada e mantenha rega constante. Afinal, a hortelã gosta de local com bastante sol e solo constantemente úmido.

Plante manjericão para ter horta em apartamento

Para isso, você pode comprar em uma loja a muda do manjericão. Desta forma, poderá já ter sua horta produtiva. Além disso, pode ao longo do tempo aumentar seu plantio fazendo uso das próprias sementes produzidas pelo seu próprio pé de manjericão.

Portanto, é necessário que você tenha um lugar em seu apartamento com incidência da luz do sol, pois o manjericão gosta de sol e o solo bastante úmido. Então, quando for usar o seu manjericão, primeiramente, corte os galhos que estão com as sementes e folhas. Em seguida, tire as folhas consumir.

Por fim, espalhe as sementes em outro recipiente para que se possa tirar mais mudas. Ou seja, essa é a melhor estratégia para aumentar sua horta, mostrando então que dá para ter horta em apartamento, sem contar que terá um produto livre de produtos químicos.

Aprenda o passo a passo de plantar tomate

Para você tirar mudas de tomate, basta que tire as sementes do fruto que você tem em casa e que não tenha ido ainda para a geladeira.

Em seguida, lave-as em água corrente e coloque-as para secar. Logo após, prepare o local que você vai fazer o plantio de sua muda de pé de tomate. Sendo assim, coloque três sementes em cada buraco de plantio com um espaço entre eles de aproximadamente 10 cm.

Então, o tomateiro após brotar demora em torno de seis meses para começar a florir e dar frutos. Portanto, mantenha a terra sempre úmida e em local que receba o sol da manhã. Aliás, não se preocupe quando após a safra de tomates você ver seu pé de tomate começar a murchar, pois, isso é normal acontecer.

Sendo assim, o tomateiro começará um novo ciclo de produção fazendo assim surgir uma nova muda de pé de tomate e logo você terá uma nova safra, desta forma de cultivo dá para ter horta em apartamento.

Finalizando, esperamos que com essas dicas tenhamos te ajudado a iniciar o cultivo de uma horta em seu apartamento, tornando alguns espaços úteis, agradáveis e coloridos sem contar que poderá usufruir de seus frutos e benefícios.