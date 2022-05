O currículo é um documento profissional que deve ser construído de maneira eficiente, organizada e objetiva. Por isso, é relevante que o candidato direcione os pontos fortes de sua trajetória profissional para que receba um convite para uma entrevista de emprego de seu real interesse.

Dados sucintos e direcionados na construção do currículo

Informe seus dados pessoais de maneira sucinta e atualizada. Sendo assim, não coloque vários números para contato, não informe dados excessivos referentes aos seus números pessoais ou dados de filiação, por exemplo.

Objetivo

O candidato deve ter clareza sobre qual é o seu objetivo no mercado de trabalho atual. Por isso, insira o seu objetivo no currículo considerando seu cargo e hierarquia dentro de sua área de atuação. Por exemplo: gerente de contratos; analista de marketing digital; assistente de atendimento ao cliente; auxiliar de faturamento etc.

Experiência

No que tange às suas atividades exercidas em seus empregos anteriores, é relevante que faça pequenos apontamentos. Lembre-se de que o currículo é um documento que será explorado futuramente durante uma entrevista de emprego. Por isso, não é viável que insira uma narrativa concreta; já que dessa forma o documento pode ser descartado em que seja devidamente analisado.

Escolaridade

A sua escolaridade deve ser descrita de maneira objetiva. Por isso, é relevante destacar cursos dos quais você possa comprovar através de certificados. Além disso, algumas informações são relevantes sobre cursos em andamento, como a modalidade do estudo e a previsão de término.

Resumo

Caso você opte por resumir o seu currículo, é relevante que você crie algum tipo de relação entre suas habilidades comportamentais, suas competências e as atividades exercidas descritas no campo referente a sua experiência profissional. Essa relação é um ponto de avaliação dentro do processo de recrutamento e seleção, porém, cabe ressaltar que essa relação pode ocorrer de modo indireto.

LinkedIn

Não menos importante, é cabível que o candidato direcione o currículo também de modo online por meio da plataforma do LinkedIn. Visto que o LinkedIn na atualidade é uma ferramenta de recrutamento e seleção utilizada por diversas empresas. Dessa forma, o candidato estará elevando a sua visibilidade profissional e direcionando os envios de acordo com os seus objetivos.

Adapte os pontos citados

É importante ressaltar que o candidato deve adequar as dicas citadas, já que o currículo será apresentado durante a entrevista de emprego e, portanto, deve ser coerente com sua trajetória e seus valores. Contudo, não deixe de prezar pela objetividade e pela organização na construção do documento para que o seu currículo se destaque organicamente no mercado de trabalho atual.