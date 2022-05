Dafiti Group tem NOVOS empregos em São Paulo

A Dafiti Group está com novas vagas de trabalho por todo o estado de São Paulo. A empresa renomada na área da moda, está buscando candidatos para atender aos requisitos mínimos das oportunidades de emprego. Para efetuar a candidatura, confira as próximas informações.

Dafiti Group anuncia vagas de emprego

A Dafiti Group está disseminada por todo o Brasil, sendo um grupo voltado para a estética e moda, contando com um portfólio com inúmeras marcas famosas, distribuindo e comercializando roupas e calçados por todo o país.

No que se refere às vagas, a empresa está à procura de candidatos com escolaridade desde o ensino médio ao ensino superior, com destaque para as áreas de Design, Fotografia, Direito, Recursos Humanos e áreas equivalentes.

Em contrapartida, a empresa oferece como benefícios para seus colaboradores, Auxílio Alimentação, Assistência Médica e Odontologia, Vale Transporte, Seguro de vida e mais.

Seguem abaixo as oportunidades de trabalho e regiões respectivas, conforme site Vagas.com:

Designer Líder (São Paulo/SP);

Fotógrafo II (São Paulo/SP);

Estágio Pricing (São Paulo/SP);

Estágio Jurídico na área de Contratos e Propriedade Intelect. (São Paulo/SP);

Auxiliar de RH (São Paulo/SP);

Estágio em Marketing de Performance (São Paulo/SP);

Estágio (São Paulo/SP);

Assistente de Produção (São Paulo/SP).

Como se inscrever

Na disputa por uma das oportunidades de trabalho na Dafiti Group, os concorrentes deverão verificar as exigências do cargo e efetuar sua candidatura no link de participação.

