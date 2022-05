Danlex Serviços anuncia vagas de emprego; veja os cargos

A Danlex Serviços, especializada em soluções logísticas, facilidades e serviços industriais, divulgou oportunidades de trabalho para o país. Buscando sempre uma equipe de excelência, a instituição estabelece alguns requisitos para aqueles que tiverem interesse em concorrer a uma das vagas. Confira abaixo.

Danlex Serviços anuncia vagas de trabalho para o país

No mercado desde 2005, a Danlex Serviços é uma instituição prestadora de serviços terceirizados, que atende desde pequenas empresas, até grandes instituições, shoppings e industrias.

A instituição possui boas avaliações de seus funcionários e ex-funcionários, onde destaca-se o ambiente confortável e o bom trabalho em equipe. Há ainda o reconhecimento e oportunidades de ascensão de carreira de acordo com o desempenho de cada colaborador.

Destaca-se também, o contato e boa comunicação entre os funcionários e a diretoria, de forma a unir a equipe e proporcionar o clima de trabalho em grupo. Com uma equipe extremamente capacitada e focada em identificar e solucionar as necessidades de cada cliente. Recentemente a empresa divulgou por meio do InfoJobs, novas oportunidades de trabalho. Veja abaixo.

Vendedor Interno (São Paulo);

Motoboy (São Paulo);

Auxiliar de Almoxarifado (Indaiatuba);

Líder de Limpeza (Campinas);

Auxiliar de Manutenção Predial (Campinas);

Auxiliar de Limpeza (Indaiatuba).

Veja também: Concentrix divulga vagas de emprego; veja os cargos e regiões

Como se candidatar

Para se inscrever e participar do processo seletivo da Danlex Serviços, basta acessar o link do participante. Confira ainda quais são as qualificações e requisitos exigidos, e certifique-se se empresa fornece o plano de carreira que almeja e se os salários são compatíveis com as funções ofertadas.

Saiba tudo sobre as vagas de emprego divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos, e mantenha-se atualizado em primeira mão.