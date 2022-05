Datas do vestibular UFU 2023: confira!

Datas do vestibular UFU 2023: descubra quais são elas

Os candidatos que querem estudar na UFU, Universidade Federal de Uberlândia, podem ingressar na instituição por meio do SISU ou por meio do vestibular.

Se você optou pela segunda opção e pretende prestar o vestibular, é muito importante que você tenha em mente as principais datas relacionadas ao exame e aos prazos.

Assim, para que você consiga se preparar da melhor forma, o artigo de hoje trouxe um resumo com as datas mais importantes da edição 2023 do vestibular da UFU. Confira!

Datas do vestibular UFU 2023: inscrições

Os candidatos interessados deverão se inscrever no portal de seleção da Universidade Federal de Uberlândia: https://www.portalselecao.ufu.br/servicos/Edital/cronograma/1231

As inscrições para o vestibular ainda não começaram: elas poderão ser realizadas entre os dias 02 e 30 de junho de 2022.

Datas do vestibular UFU 2023: primeira fase

A prova da primeira fase do vestibular UFU 2023 será aplicada no dia 21 de agosto do ano de 2022.

Datas do vestibular UFU 2023: segunda Fase

Os aprovados na primeira fase poderão realizar a prova da segunda no dia 09 de outubro de 2022.

Vestibular UFU 2023: resultado

De acordo com o edital do processo seletivo, a primeira chamada de aprovados no vestibular UFU 2023 será divulgada no dia 18 de novembro.

Vestibular UFU 2023: estrutura das provas

As provas do vestibular da UFU contam com questões objetivas e uma redação do tipo dissertativo-argumentativo. A redação será realizada na segunda fase da prova.

Vestibular UFU 2023: taxa de inscrição

Os candidatos interessados em realizar a inscrição deverão pagar uma taxa de 117 reais até o dia 1º de julho de 2022.

Vestibular UFU 2023: isenção da taxa de inscrição

Os candidatos que quiserem solicitar a isenção da taxa de inscrição do vestibular UFU 2023 poderão encaminhar os próprios pedidos entre os dias 2 e 20 de junho de 2022.

Os resultados com os nomes dos candidatos que irão receber a isenção serão divulgados no dia 29 de junho.