Datas do vestibular Unicamp 2023: confira!

Datas do vestibular Unicamp 2023: todas as que você precisa saber

O vestibular da Unicamp é organizado pela Comvest, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, e permite o acesso dos candidatos selecionados à Universidade Estadual de Campinas.

Se você vai prestar esse vestibular, é muito importante que você tenha em mente as principais datas relacionadas às provas. Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com as datas mais importantes da edição 2023 do vestibular da Unicamp. Vamos conferir!

Vestibular Unicamp 2023: inscrições

As inscrições devem ser realizadas no site da Comvest: https://www.comvest.unicamp.br

Os candidatos poderão se inscrever entre os dias 01 de agosto e 02 de setembro de 2022. O valor previsto da taxa de inscrição é de 192,00 reais e a mesma poderá ser paga até o dia 9 de setembro de 2022.

Vestibular Unicamp 2023: primeira fase

A primeira fase da edição 2023 do vestibular será aplicada em um único dia: dia 6 de novembro de 2022.

Vestibular Unicamp 2023: segunda Fase

As provas de segunda fase do vestibular serão aplicadas em dois dias diferentes: nos dias 11 e 12 de dezembro de 2022.

Para o curso de Música, a prova de habilidades especificas será aplicada entre os meses de setembro e outubro de 2022. Porém, a prova de habilidades dos demais cursos será realizada entre os dias 4 e 6 de janeiro de 2023.

Vestibular Unicamp 2023: resultado

A lista com os aprovados na primeira chamada será divulgada no dia 06 de fevereiro de 2023. Aqueles que forem selecionados poderão realizar a matrícula online entre os dias 7, 8 e 9 de fevereiro.

Vestibular Unicamp 2023: isenção da taxa de inscrição

A Comvest anunciou que o pedido de isenção da taxa de inscrição para o vestibular de 2023 poderá ser realizado entre os dias 16 de maio e 7 de junho de 2022. O pedido deve ser realizado pelo site da própria Comvest (www.comvest.unicamp.br) e a lista com os candidatos isentos será divulgada em julho.