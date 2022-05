Decolar oferece novas vagas de emprego

Já imaginou trabalhar em uma das maiores empresas de viagens do mundo? Esta pode ser a chance que você estava esperando, já que o Grupo Decolar está oferecendo novas vagas de emprego para as agências de viagens Decolar (marca B2C) e HotelDO (marca B2B), além da fintech Koin. Ao todo, são mais de 100 postos de trabalho disponíveis em uma rodada de contratações que vida sustentar o crescimento e novos planos da empresa para o Brasil.

Há oportunidades para atuação em modelo híbrido em diversas áreas, como Comercial, Tecnologia, Loyalty e Customer Service. Além das vagas regulares, o Grupo Decolar oferede oportunidades para pessoas com deficiência.

Dentre as vagas, destacam-se as funções de executivo de contas, HRBP – Sr Specialist,Pessoa Analista de prevenção a Fraude Jr, Pessoa de UX, Pessoa Analista Growth Jr, Analista de Segurança da Informação Pleno, Pessoa Desenvolvedora Front-End, Analista de Segurança da Informação PL, Pessoa Analista de Dados Pleno, Software Engineer, entre outas.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas, segundo a empresa, o objetivo é atrair talentos que possam somar e que desejem colaborar com a evolução e transformação tecnológica do negócio.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pelo Grupo Decolar deverão acessar as páginas das empresas no Linkedin (Decolar e HotelDO). As chances da Koin estão disponíveis aqui. Em ambos os casos é possível encontrar mais informações sobre as vagas, como todos os requisitos exigidos e escopo de atuação da posição desejada.