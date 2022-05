Os derivados de petróleo perdem participação, mas continuam sendo uma fonte muito representativa, destaca o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031. Não há mudanças significativas na estrutura setorial; a indústria e os transportes se mantêm como os principais vetores de consumo.

Derivados do petróleo: consumo no setor industrial

De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031, o uso da eletricidade ganha importância na indústria nacional.

Indústria: decomposição da variação do consumo energético [Mtep]

O consumo de energia na indústria é influenciado principalmente pelo aumento da atividade, informa o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031. A eficiência energética e mudanças na estrutura econômica reduzem o crescimento do consumo. É esperada a redução da ociosidade e expansão da capacidade instalada principalmente no 2º quinquênio.

Consumo no setor industrial

Confira as principais premissas nos segmentos selecionados pelos estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2031, de acordo com informações oficiais.

EPE – Empresa de Pesquisa Energética

Química – Soda Cloro

Proibição de células a mercúrio (a partir de 2026), expansão da capacidade instalada no final do horizonte com plantas de 120 mil t/ano para atendimento ao mercado de PVC (atrelada à expansão da construção civil e da expansão da malha de saneamento). Micro plantas podem vir a atender a demanda de cloro.

Petroquímica

Retomada do nível de utilização da capacidade instalada ao longo do horizonte, sem previsão de expansão, e possível ampliação do nível de dependência das importações, informa o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031.

Cimento

Teor de adições no clínquer aumenta de 30% para 35% em 2031, em função dos esforços do setor para reduzir emissões de GEE.

Alimentos e bebidas

A produção de açúcar, principal responsável pelo consumo energético no setor de alimentos e bebidas, cresce mais de 20% no período, segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031.

Considera-se segmento industrial:

Alimentos e Bebidas;

Ferro-gusa e aço;

Papel e Celulose;

Química;

Não Ferrosos e outros da Metalurgia;

Cimento;

Cerâmica;

Mineração e Pelotização;

Ferro-ligas;

Têxtil;

Outros.

De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031, segmentos tais como alumínio, pelotização e fertilizantes se destacam pela expectativa de crescimento de atividade através de retomada da utilização da capacidade instalada, além de celulose e da cadeia siderúrgica com expectativas de adições de capacidade.

Consumo em edificações

Entre 2021 e 2031 a previsão é de queda de 7 p.p. na participação da lenha e aumento de 9 p.p. na participação da eletricidade, destaca o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031.