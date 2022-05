Dermage abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Dermage, empresa de cosméticos, anunciou vagas de trabalho para a candidatura. A instituição exige algumas qualificações para aqueles que tiverem interesse em fazer parte do quadro de funcionários. Consulte abaixo as vagas ofertadas e a disponibilidade para cada região.

Dermage divulga vagas de trabalho para o Brasil

Com sede no Rio de Janeiro, a Dermage é uma empresa de dermocosméticos com uma linha voltada para mulheres que optam por produtos de qualidade que garantam a saúde da pele.

A marca buscou conhecer e produzir especificamente para a variedade dos tipos de peles exigentes no Brasil, buscando dessa forma, atender as necessidades das brasileiras.

Como forma de garantir qualidade de vida para seus funcionários, a empresa oferta vale transporte, vale refeição, assistência odontológica e médica. Por meio do site de busca de oportunidades, Vagas.com, a empresa anunciou oportunidades de trabalho para várias cidades brasileiras. Confira a seguir:

Divulgador Médico (São Paulo);

Vendedor de Cosméticos (São Paulo);

Divulgador Médico (Porto Alegre);

Gerente de Loja (Rio de Janeiro);

Gerente de Loja (São Paulo);

Analista de Multimarcas (São Paulo);

Gerente Farmacêutico Jr (Niterói).

Como realizar a candidatura

Para concorrer a uma das vagas anunciadas pela Dermage, é importante verificar as exigências e se certificar que está apto. Todas as vagas anunciadas possuem tempo limite para inscrição. Acesse o link de participação para obter mais informações a respeito da empresa, das oportunidades divulgadas e para realizar inscrição.

