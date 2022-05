Desbloqueie o Adobe Flash Player no Windows 11: Chrome, Firefox, Edge, Safari

Adobe Flash Player é uma tecnologia multimídia que você obtém no navegador. Ele permite visualizar elementos gráficos e de animação no site. A indisponibilidade do Adobe Flash Player pode impedir que você visualize o conteúdo gráfico. No entanto, os desenvolvedores agora bloquearam o uso do Flash Player. Você pode habilitar o Adobe Flash Player para os sites que requerem o Adobe Flash Player.

Desbloquear o Adobe Flash Player no Windows 11

Discutiremos como você pode desbloquear o Adobe Flash Player no Windows 11, bem como o Safari para Mac.

Desbloqueando o Adobe Flash Player no Edge

Não há opção por padrão para desbloquear o Adobe Flash Player no Edge, pois a tecnologia foi descontinuada desde o final de 2020. No entanto, alguns sites ainda exigem o Adobe Flash Player no navegador para poder exibir conteúdo. Se você não ativar o Flash Player no navegador, não poderá acessar o conteúdo do site. Para desbloquear o Adobe Flash Player, siga as etapas abaixo-

Abra o site no Edge que requer acesso ao Adobe Flash Player.

Você verá o Plugar ícone próximo à barra de endereço que solicitará que você permita o Adobe Flash Player.

Clique neste ícone, e você terá duas opções Permitir uma vez e Sempre permitir. Clique em qualquer uma das opções para ativar o Adobe Flash Player.

Desbloqueando o Adobe Flash Player no Chrome

O Chrome, assim como o Edge, também não possui o Adobe Flash Player ativado por padrão. Você terá que permitir o Adobe Player para o site que está visitando no Chrome.

Ao visitar um site no Chrome que requer acesso ao Adobe Flash, você verá uma janela pop-up solicitando que execute o Flash.

Você terá que clicar em Permitir se você quiser habilitar o Flash.

No entanto, se você fechou a janela e deseja ativar o Flash, pode clicar no botão EU botão, e você terá a opção de habilitar o Flash.

No entanto, se você não tiver a opção de permitir, há outra opção que você pode seguir:

Clique no Definições opção no Chrome no canto superior direito.

No Definições, role até o final da página e clique em Avançado.

Clique em Definições de conteudo, e, em seguida, permita o Flash para os sites que você deseja.

Desbloqueando o Adobe Flash Player no Firefox

Assim como outros navegadores da lista, você será solicitado a ativar a janela para habilitar o Adobe Flash Player no seu PC.

Ao acessar qualquer site no Firefox que exija acesso ao Adobe Flash Player, você verá uma janela pop-up. Clique em Permitir para permitir o Flash Player no Firefox para o site.

Se esta opção não estiver disponível, simplesmente, você terá que instalar uma alternativa a ela. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Cardápio do Raposa de fogo.

Aqui clique em Complementos. Você pode digitar sobre: ​​complementos na barra de endereço para ir para o complementos seção.

Clique no Plug-ins opção. Aqui você vai ver Shockwave Flash. Selecione-o e clique no menu suspenso ao lado dele e selecione Sempre ative.

Desbloqueando o Adobe Flash Player no Safari

Ativar o Flash no Apple Safari também é igual aos outros navegadores que temos na lista. Se você deseja desbloquear o Adobe Flash Player no Safari, siga as etapas abaixo-

Abra o Safari e vá para o site para o qual deseja ativar o Flash.

No menu, selecione escolher Safári e, em seguida, selecione o preferências .

Agora selecione o Sites guia e, em seguida, sob o Plug-ins seção, certifique-se de selecionar o Adobe Flash Player caixa.

Depois de selecionar todos os sites, certifique-se de ativar o Adobe Flash player no menu suspenso.

Depois de fazer isso, volte para a janela anterior e recarregue o site.

Isso ativará o Adobe Flash Player para o site específico no Safari.

Mudar para Ópera

O Opera ainda suporta o Adobe Flash Player e não bloqueou o uso do plugin, ao contrário de qualquer outro navegador. Portanto, se você não conseguir usar o Flash Player no navegador, poderá usar o Opera para acessar o site que requer o Adobe Flash Player.

Perguntas frequentes Como faço para desbloquear o Adobe Flash Player no Microsoft Edge e outros navegadores? Você pode desbloquear facilmente o Adobe Flash Player no Microsoft Edge e em outros navegadores a partir da janela pop-up exibida ao acessar um site que requer o Adobe Flash Player. Você pode seguir as etapas mencionadas neste artigo para desbloquear o Adobe Flash Player no Microsoft Edge e em outros navegadores. Como faço para desbloquear o Adobe Flash Player no Safari? A maneira de desbloquear o Adobe Flash Player no Safari é semelhante a outros navegadores como Chrome, Mozilla Firefox e Edge. Você pode seguir as etapas mencionadas neste artigo para ativar/desbloquear o Adobe Flash Player no Safari.

Conclusão

Alguns sites ainda podem exigir o uso do Adobe Flash Player, e os navegadores que bloqueiam o uso podem dificultar o acesso ao conteúdo do site. No entanto, ainda há uma maneira de desbloquear o Adobe Flash Player no Windows 11. Seguindo as etapas acima, você poderá desbloquear o Adobe Flash Player no Windows 11.