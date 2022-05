Descubra 5 formas de mudar a decoração gastando pouco

Tem horas que bate um tédio com nossa decoração. Porém, decorar e mudar o que está incomodando pode custar caro. Além disso, pode não caber no orçamento. Portanto, veja neste artigo, algumas ideias para renovar o visual gastando bem pouquinho.

O que compõe a decoração de uma casa?

Para entender o que incomoda na sua casa, é preciso entender exatamente o que vem a ser o conceito de decoração e, também quais os itens que a compõem. Com isso em mente, é possível mudar alguns objetos e já notar uma diferença agradável no olhar. Sendo assim, a decoração é composta por:

pintura

papel de parede

texturas

cortinas

tapetes

almofadas

vasos

plantas

mobília

acessórios

Portanto, para quem não dinheiro para fazer grandes mudanças, trocar alguns detalhes com o valor mais baixo pode ser uma opção.

1 – Pintura gastando pouco

Então, a fase de acabamento de uma casa tende a ser uma das mais caras no processo de construção. Aliás, isso ocorre, graças ao valor dos produtos (tintas, solventes, massas e etc), e o valor da mão de obra, que é escasso e possui alta demanda.

Afinal, a pintura confere um ar de cuidado com o ambiente, por isso é de suma importância mantê-la sempre em ordem. Para mudar sua decoração através da pintura, aposte em pequenos espaços. Pois, consomem menos material, podem ser feitos por você mesmo e já muda a aparência do ambiente.

Ou seja, você pode pintar uma parede, metade dela, fazer algum desenho, ou simplesmente retocar a cor existente.

Paredes únicas, ou dupla de paredes paralelas fazem boas composições, pois se destacam de todo o ambiente. Sendo assim, aposte nestas cores que tem sido tendências em decoração.

Verde fresco;

Verde oliva;

Azul bebê;

Amarelo fosco;

Cinza (todos os tons);

Salmão;

Lilás.

2 – Mudar a decoração com cortinas, tapetes e almofadas

Outra forma de dar cara nova para seu ambiente é investir nestes itens com opções mais baratas. Então, há diversas lojas de departamento que oferecem cortinas e tapetes com preço bem abaixo das lojas de marcas mais famosas.

Outra opção para baratear ainda mais é ao invés de comprar novas almofadas comprar apenas as capas para as que você já tem. Sendo assim, invista em mantas, capas para sofá ou edredom. Pois, são opções mais em fala que dão cara nova ao ambiente.

Por fim, você pode garimpar em sites de venda de objetos e roupas usadas, como brechó e grupos de desapego nas redes sociais. Sempre tem pessoas querendo vender ou trocar o que tem por outras coisas, bons negócios costumam sair dessa modalidade.

3 – Mobília para mudar a decoração da casa

A mobília pode ser um dos itens mais caros na decoração, mas há como modificá-las sem precisar comprar novos itens. Portanto, um bom exemplo de como se fazer isso é através do envelopamento com alguns tipos de papéis autocolantes. O contact, vinil e plástico adesivo são ótimos exemplos para realizar este processo.

Dessa forma, você pode envelopar:

Além disso, você pode escolher entre diversas estampas, como listras, madeira ou azulejos, mas também pode optar por cores lisas.

4 – Vasos e plantas

Para os vasos você pode reaproveitar latas de tintas, baldes quebrados, latas de alimentos e o que mais sua imaginação permitir e ter acesso. Enquanto, para os mais habilidosos, você pode fazer vasos de cimento ou cerâmica, que também dão resultados lindos.

Além disso, as plantas oferecem um ar purificado e clean. E o melhor, muitas mudas você pode ganhar dos seus amigos ou vizinhos. No entanto, se for comprar, há diversas opções com valores bem acessíveis também. Enfim, saiba que as melhores opções de planta para interiores são:

Samambaias;

Orquídea;

Bromélia;

Cactos;

Suculentas;

Espada de são Jorge;

Palmeira-leque;

Lírios.

Acessórios

A infinidade de acessórios que podem modificar a decoração de um ambiente é grande. Portanto, para acertar na escolha, analise o local, qual o objetivo deseja transmitir, a harmonia com as cores dos demais itens e sua utilidade. Por isso, podemos classificar como acessórios:

Porta-retratos;

Quadros;

Espelhos;

Objetos decorativos;

Abajures;

Livros.

Estes objetos podem compor um ambiente muito agradável e aconchegante. Basta dispô-los de maneira estratégica para ter bons resultados. Aliás, lembrando que espelhos e quadros dependendo do tamanho, expandem o ambiente. Enquanto porta-retratos, abajures e livros confere um ar de aconchego e personalidade.

Então, deu pra perceber que para decorar é preciso mais disposição do que dinheiro. Logo, com estas dicas com certeza você conseguirá mudar a cara de qualquer ambiente no seu lar.