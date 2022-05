Desenvolvimento da equipe: Como promover?

Para promover o desenvolvimento da equipe você precisa colocar algumas ações em prática, de forma periódica. Isso significa que não é da noite para o dia que conseguimos ter bons resultados no desenvolvimento da equipe. Precisamos de tempo e dedicação para que os resultados sejam verdadeiramente positivos.

Pensando nesse cenário, desenvolvemos este conteúdo com o intuito de lhe ajudar a desenvolver o seu time de liderados. Acompanhe para saber mais!

Como promover o desenvolvimento da equipe?

Existem diversas ações que podem ajudar você a promover o desenvolvimento da equipe. Porém, lembre-se de que é preciso adaptar essas ações às necessidades do seu time de liderados, para não correr o risco de estar investindo em processos que em nada agregam.

Por isso, primeiramente avalie o desempenho dos colaboradores nos dias atuais e, em seguida, elenque as ações que podem vir a ser positivas e efetivas. Veja:

1. Treinamento e desenvolvimento qualificado

Processos de treinamento e desenvolvimento são fundamentais. Quais habilidades profissionais precisam ser implementadas na sua equipe? O que ainda tem deixado a desejar? Quais tarefas não estão sendo bem executadas?

Que estratégias modernas podem ser ensinadas e implementadas no dia a dia de trabalho? Analise isso com atenção.

2. Metas bem definidas

Estabeleça metas de forma clara e precisa. Assim será possível trabalhar o desenvolvimento da equipe com mais clareza. Afinal, eles saberão quais são os resultados esperados e quais passos devem ser dados para chegar lá.

3. Delegar tarefas de forma clara e organizada

Delegue tarefas de maneira organizada e clara, evitando que um ou outro colaborador tenha problemas de retrabalho ou acabe fazendo a tarefa do colega. Por isso, sempre que possível, delegue as tarefas por escrito, pois isso ajuda na hora de garantir que todo mundo tenha acesso às informações e orientações de maneira mais clara e objetiva.

4. Atente-se às habilidades da cada indivíduo

O desenvolvimento da equipe também depende do entendimento das habilidades da cada indivíduo. Quando você reconhece os pontos fortes de cada colaborador, torna-se possível organizar as demandas diárias de acordo com as facilidades de cada um.

Sendo assim, esteja atento ao que cada um consegue executar de forma facilitada e com excelência, investindo em uma boa distribuição de demandas.

5. Inclua feedbacks na rotina de trabalho

Os feedbacks também são peça-chave no desenvolvimento da equipe. Por meio deles você consegue apontar os equívocos e acertos de cada colaborador. Além disso, o feedback ajuda na motivação e na produtividade, uma vez que é através dessas conversas que se torna viável esclarecer dúvidas e direcionar melhor cada colaborador.

6. Estabeleça um plano de crescimento

Trabalhem, em conjunto, com a elaboração de um plano de crescimento. Isso poderá auxiliar na hora de investir no desenvolvimento da equipe, afinal, vocês estarão pensando em estratégias que viabilizam esse crescimento.

Nesta etapa, o ideal é que o plano seja desenvolvido individualmente, a fim de sanar as dúvidas de cada um e desenhar um planejamento mais alinhado à realidade de cada colaborador.

Lembre-se, ainda, de instigar metas claras, mensuráveis e possíveis, pois isso é muito importante para impedir a procrastinação, por exemplo. 😉