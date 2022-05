Dinheiro esquecido no PIS/Pasep: Consulte e solicite os valores

Atenção, trabalhadores. O Ministério do Trabalho e Previdência divulgou que mais de 320 mil brasileiros deixaram de sacar o abono salarial PIS/Pasep ano-base 2019. O montante acumulado é superior a R$ 200 milhões.

A seguir, veja como consultar e solicitar a quantia devida.

Quem recebe os valores do PIS/Pasep atrasados?

Por ser referente ao ano de 2019, para sacar o benefício é preciso que o trabalhador:

Tenha cadastro ativo no PIS/Pasep há, no mínimo, 5 anos;

há, no mínimo, 5 anos; Tenha recebido uma remuneração média mensal de até dois salários mínimos;

Tenha trabalhado, em 2019, para alguma Pessoa Jurídica por, por pelo menos, 30 dias;

Tenha os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou eSocial

Como verificar os meus dados no PIS/Pasep?

O trabalhador consegue consultar as informações do seu PIS/Pasep através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para Android e iOS. Aqueles que preferirem, podem ligar para a central de atendimento Alô Trabalhador, pelo número 158.

Como solicitar os valores atrasados do PIS/Pasep?

O trabalhador pode solicitar o PIS/Pasep atrasado em uma das agências do Ministério do Trabalho e Previdência. Além desse meio, existem outras opções, como:

Através da central Alô Trabalhador, pelo telefone 158;

Por meio de uma mensagem de e-mail, pelo endereço uf@economia.gov.br, substituindo as letras ‘uf’ pela sigla do estado em que reside;

Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS); ou

Através do Portal Gov.br.

E o abono ano-base 2021?

Com o fim dos pagamentos do abono salarial PIS/Pasep ano-base 2020, os trabalhadores que atuaram com carteira assinada em 2021 se questionam sobre quando ocorrerão os novos repasses.

Normalmente, o benefício é pago no ano seguinte ao ano em que foi apurado. Seguindo esta regra, o abono salarial de 2021 deveria ser pago em 2022, no entanto, a previsão é que seja liberado apenas em 2023.

Acontece que no ano passado o benefício referente a 2020 não foi liberado devido a transferência de recursos para viabilizar uma outra iniciativa. Assim, o pagamento foi remarcado para este ano, levando o pagamento do abono de 2021 para o próximo ano.

Veja como fazer a consulta do PIS pelo CPF

Baixe o aplicativo; Abra o app e informe o seu CPF na área do login; Digite a sua senha do Gov.br; Após entrar, é só ir no canto superior da tela, onde estão os detalhes do PIS; No mesmo aplicativo está a opção de tirar dúvidas.

Vale ressaltar que será necessária uma conta no Gov.br, caso não tenha, basta se cadastrar informando o nome completo, a data de nascimento, e-mail e o número do CPF. A consulta do PIS pelo CPF também pode ser feita por meio da Central de Atendimento, pelo número 158.