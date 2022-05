“Dinheiro esquecido”: segunda fase da consulta vai beneficiar milhares de pessoas. Quando sai?

A primeira fase de consulta do “dinheiro esquecido” em bancos seguiu até o dia 16 de abril, data em que o Sistema de Valores a Receber, do Banco Central, foi suspenso. A paralisação aconteceu por conta de aprimoramentos na plataforma do programa.

Conforme informados oficiais do Banco Central, as melhorias no sistema têm o objetivo de realizar o melhor atendimento aos cidadãos que forem à procura do dinheiro esquecido na segunda fase.

Inicialmente, a segunda fase de consulta iria começar no dia 02 de maio. Todavia, o Banco Centrou optou pelo adiamento da consulta por conta da permanência da greve de seus servidores que, por sua vez, acontece desde o início de abril.

A greve dos servidores do Banco Central acontece por várias reivindicações, dentre elas, a principal é relacionada aos salários e benefícios.

Os funcionários do Banco Central cobram do Governo Federal um reajuste de 26% da remuneração. Todavia, o reajuste garantido foi de apenas 5%. Em razão disso, a greve permanece, o que naturalmente afeta os serviços oferecidos pelo Banco Central, como Sistema de Valores a Receber.

Segunda fase dos valores esquecidos

Apesar da greve dos servidores do Banco Central, na segunda etapa do programa o procedimento vai acontecer em apenas um único acesso, de modo que na primeira consulta já será possível realizar o resgate dos valores.

Ademais, na segunda fase do dinheiro esquecido os cidadãos contarão com 7 novos serviços financeiros que indicaram o porquê dos valores estarem esquecidos.

Vale destacar, ainda, que a segunda etapa do programa será uma nova oportunidade para quem esqueceu de consultar na primeira.

Dessa forma, veja a seguir os motivos pelos quais o dinheiro pode estar parado nos bancos. Nessa segunda fase, a expectativa é que um total de R$ 8 bilhões sejam devolvidos para pessoas físicas e jurídicas.

Serviços disponibilizados na 1ª fase Serviços disponibilizados na 2ª fase Contas correntes ou poupança encerradas com saldo Contas de pagamento (pré e pós paga) encerradas com saldo Dívidas cobradas indevidamente Fundo Garantidor de Crédito (FGC) Recursos oriundos de encerramentos de consórcio Tarifas, parcelas ou obrigações atreladas operações de crédito cobradas indevidamente, previstas ou não em Termo de Compromisso com o BC Tarifas cobradas de maneira indevida FGCoop (Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito) Cotas de capital – devolução Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários encerradas com saldo disponível

Consulta e saque do Dinheiro esquecido

A princípio, uma novidade vai facilitar a vida dos brasileiros nessa segunda fase. Não será mais necessário agendar uma nova consulta para verificar o total dos valores a serem sacados. Portanto, a partir do momento em que o cidadão fizer a primeira consulta para descobrir se possui dinheiro esquecido poderá resgatar a quantia.

Por fim, para ter acesso aos valores, basta informar o CPF ou CNPJ, a data de nascimento ou de criação da empresa, e a senha cadastrada no portal gov.br. A instituição financeira terá até 12 das úteis para enviar o dinheiro via Pix. Caso essa opção não seja oferecida, será necessário entrar em contato com o banco em um dos canais informados para solicitação.