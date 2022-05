Distorção salarial entre servidores da Prefeitura de Penedo será corrigida por Ronaldo Lopes

Correção atende pleito de categorias e foi anunciada durante reunião com Sindspem

Na Prefeitura de Penedo há trabalhadores efetivos que desempenham a mesma função, mas recebem salários diferentes, distorção gerada por gestões anteriores corrigida por decisão do Prefeito Ronaldo Lopes.

De forma progressiva, quem ganha menos terá salário equiparado ao do colega de profissão no serviço público municipal, solução para problema que deixa de ser ponto da pauta permanente das reivindicações do funcionalismo penedense.

O mais recente avanço da gestão Crescendo Com Seu Povo para os servidores foi informado pelo Prefeito de Penedo nesta sexta-feira, 27, durante reunião com diretores do Sindspem.

A agenda de trabalho contou com a participação da Secretária Municipal de Educação Cintya Alves e do Secretário de Comunicação Kim Emmanuel, além da presença do Presidente do Sindspem, Jânio Oliveira, e membros da diretoria.

Dúvidas e sugestões levadas pelas lideranças sindicais, em sua maioria sobre o pessoal da Educação, dominaram a pauta do encontro que confirmou aplicação do reajuste de 20% no salário base das categorias da pasta.

No governo Ronaldo Lopes, os trabalhadores da Secretaria Municipal de Educação receberam o maior aumento salarial da história recente de Penedo.

A reunião durou mais de uma hora, com agendamento de novos encontros para tratar da reavaliação do Plano de Cargos e Carreira do pessoal da Semed, adicional identificado como regência de sala (proposta do Sindspem), impacto sobre a folha de pessoal de reajuste geral dos servidores e questões relacionadas com funcionários do SAAE.

“A minha intenção é sempre fazer o melhor para os nossos servidores, com muita responsabilidade e diálogo para que as decisões sejam viáveis e não comprometam a gestão do município”, explica o Prefeito de Penedo.

