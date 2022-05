Distrito Federal abre seleção para professores temporários

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF) está com inscrições abertas e gratuitas para o processo seletivo simplificado complementar que visa a contratação de professores substitutos temporários da rede.

Essa nova seleção, segundo a SEDF, foi necessária já que o número de candidatos aprovados no último concurso para professor substituto não foi suficiente para atender toda a demanda da rede pública, especialmente nas áreas de matemática, física, artes e língua estrangeira.

“A Secretaria de Educação buscou uma forma complementar extraordinária para contratar os professores necessários para que os estudantes não ficassem sem o conteúdo e tivessem o ano letivo prejudicado”, informou a subsecretária de Gestão de Pessoas (Sugep) da SEEDF, Ana Paula Aguiar.

Vagas e salários professor substituto SEDF

Os professores substitutos temporários contratados por esse novo processo seletivo poderão atuar em 14 coordenações regionais de ensino, a saber:

Brazlândia,

Ceilândia,

Gama,

Guará,

Núcleo Bandeirante,

Paranoá,

Planaltina,

Plano Piloto/Cruzeiro,

Recanto das Emas,

Samambaia,

Santa Maria,

São Sebastião,

Sobradinho,



A SEDF irá convocar e contratar os novos professores substitutos temporários pela ordem classificatória na medida em que houver carências definitivas, temporárias e provisórias de professores efetivos, como nos casos de licença maternidade, afastamento para estudos, exames que demandem faltar a um turno ou dois de trabalho, etc.

As oportunidades são para professores das áreas de:

artes,

biologia,

ciências naturais,

enfermagem,

filosofia,

física,

geografia,

história,

informática,

LEM/espanhol,

LEM/inglês,

LEM/francês,

LEM/japonês,

letras libras,

língua portuguesa,

matemática,

odontologia,

química,

sociologia

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter formação em nível superior na área em que pretende dar aulas.

O salário mensal dos professores temporários segue a mesma referência dos padrões iniciais de vencimento da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, variando de R$ 2.129,43, para uma jornada de 20 horas semanais, até R$ 4.058,87, para uma jornada de 40 horas semanais. Além disso, os professores recebem outras gratificações conforme consta em edital.

Inscrições para professor substituto SEDF

Os interessados em participar do processo de seleção devem fazer a inscrição entre os dias 06 e 10 de junho de 2022, diretamente pelo site da organizadora Quadrix.

As inscrições são gratuitas.

A formação do cadastro reserva dos professores temporários do Distrito Federal prevê 20% das vagas para serem preenchidas por candidatos com deficiência.

Etapas processo de seleção para professor substituto SEDF

O processo de seleção para professor substituto temporário da SEDF contará com duas etapas: avaliação de currículo e avaliação de títulos, ambos de caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos não serão submetidos a prova objetiva ou discursiva.

Para obter a classificação final serão somados os pontos obtidos em cada item da Avaliação de Títulos e/ou Experiência Profissional.

A expectativa é que o resultado da seleção seja divulgado até o dia 15 de junho.

Clique aqui para ler o edital e obter mais informações sobre o processo de seleção simplificada de professores temporários da SEDF.

Reforço na educação do Distrito Federal

Recentemente, a Secretaria de Educação do Distrito Federal nomeou 506 novos servidores para atuarem na rede de ensino do estado.

As nomeações, ocorridas em 19 de maio de 2022, são para os cargos de apoio administrativo, secretário escolar, monitor de gestão educacional e analista de gestão educacional. Com a nomeação, os novos servidores atuarão nas escolas e nos prédios administrativos da SEDF.

Em 2021, o governo zerou a lista de cadastro reserva do último concurso para professores realizado no DF.

Foram convocados 337 novos professores para atuarem no quadro efetivo da secretaria de educação.

Com isso, a Secretaria de Educação do Distrito Federal já prevê a realização de um novo concurso para contratação de professores efetivos. A expectativa, segundo a administração pública do DF, é que o novo edital seja publicado até o mês de julho de 2022.