Divulgado o calendário de eventos do município de Penedo

O anúncio foi feito através de uma reunião entre secretarias municipais e órgãos de segurança pública

Aconteceu na manhã desta terça-feira, 10 de maio, uma reunião entre pastas da gestão Crescendo Com Seu Povo e representantes do 11º BPM e 6º GBM para juntos discutirem a organização dos principais eventos de Penedo.

A Secretária de Cultura Aliny Costa divulgou o calendário de eventos do ano 2022, documento importante que ajuda na preparação e estruturação de órgãos de segurança pública envolvidos.

A gestora da SEMCLEJ também falou sobre as próximas festas na cidade, como o “Arroche o Nó Penedo”, evento junino que no ano passado foi realizado através de lives e que este ano será totalmente presencial, com grande programação a ser divulgada em breve.

Os representantes da Polícia Militar, Capitão Marcos Antônio Costa e o Tenente Mário Melo dos Santos Júnior, se manifestaram sobre a segurança dos eventos e elogiaram a iniciativa da Prefeitura de Penedo em ser uma das primeiras a tomar a iniciativa de alinhamento total com os setores envolvidos diretamente na realização das festas.

O Capitão Marcos explanou sobre os horários de términos dos eventos, algo que preocupa muita a segurança pública, pois é sempre no final dos shows que alguns incidentes são registrados. Ele também ressaltou a proibição de objetos cortantes nos locais que reúnem grande quantidade de pessoas, algo já feito pela Prefeitura de Penedo.

Já o Corpo de Bombeiros, representados pelos militares Fabiolo Calu e Osman Cavalcante, ressaltaram sobre o planejamento dos eventos grandes (acima de 2.000 pessoas), onde se deve apresentar um projeto analisado e inspecionado pelo Corpo de Bombeiros.

Aliny Costa finalizou agradecendo o comparecimento de todos e irá alinhar as demandas dos órgãos responsáveis para que todos os eventos da cidade sejam realizados com organização, planejamento e segurança.

Além da Secretaria Municipal de Cultura, representantes da SMTT, Comunicação e GAPRE também participaram da reunião.

Confira agora o calendário de eventos para todo o ano de 2022:

Festa do Bom Jesus dos Navegantes – De 06 a 09/01

Festival de Verão Velho Chico (Samba Verão, Pôr do Sol e Clássicos e Antigos) – De 15 a 31/01

Prévias Carnavalescas e Lavagem das Escadarias do Rosário – De 01/02 a 01/03

Evento Náutico – 27/03

Caravana Cultural -De março a setembro

Semana Santa (Festival de Música Sacra e Paixão de Cristo) – De 16 a 17/04

Aniversário de Penedo / Motofest Penedo – 08, 09, 10 e 12/04

Festa Literária de Penedo – FLIPENEDO – 23, 28, 29 e 30/04

Show de Prêmio das Mães de Penedo – 15/05

Festejos Juninos – Arroche o Nó Penedo – De 23 a 30/06

Festival de Teatro / Aniversário do Theatro Sete de Setembro / Semana da Pátria / Desfile Cívico – De 01 a 07/09

Festival Internacional de Música de Penedo – De 26 a 29/10

Circuito Penedo de Cinema – De 14 a 20/11

Dia do Evangélico – 30/11

Penedo Luz (ornamentação da cidade, chegada do Papai Noel, Festival de Coros e apresentações artísticas) – De 20/11 a 31/12

É importante lembrar que alguns eventos, no iníco do ano, estavam planejados para acontecer, mas devido à pandemia de COVID-19 foram cancelados.

Para o próximo ano de 2023, os eventos devem permanecer o mesmos, só alterando algumas datas para melhor organização do calendário.

