Dordle Answers (maio de 2022) – O que é Dordle, como jogar

A popularidade dos jogos está aumentando rapidamente hoje em dia, e os usuários estão interessados ​​em jogar novos jogos. A popularidade do Wordle também pode ser vista nos dias de hoje, que é um jogo de pontapé inicial que tem uma enorme base de fãs. Este artigo irá discutir o Dordle, que é bastante jogo semelhante ao Wordle com algumas alterações.

A coisa mais fantástica sobre este jogo é que ele foi lançado recentemente, mas está criando um impacto incrível na mente dos usuários. É um pouco mais desafiador que o Wordle, com alguns recursos incríveis. Então, vamos seguir em frente para saber mais sobre Dordle e como jogar este jogo. Nós também compartilhamos Respostas diárias do Dordle maio de 2022 que irá ajudá-lo a continuar as raias.

O que é Dordle?

Dordle é uma variante adequada de Wordle, com algumas reviravoltas surpreendentes e surpreendentes. No Wordle, os usuários precisam adivinhar um único trabalho para prosseguir, mas no Dordle, os usuários precisam convidar duas palavras para seguir em frente.

Nunca pense que é um jogo fácil, e você enfrentará alguns desafios incríveis neste jogo. As pessoas estão preocupadas em saber as respostas para o jogo, e é por isso que criamos um artigo onde fornecemos soluções para cada data. Geralmente, Dordle tem um significado de Double Trouble. Este jogo vem com desafios duplos que você estava enfrentando no Wordle.

No Wordle, os usuários precisam adivinhar uma única palavra na caixa 5/5, enquanto no Dordle, os usuários precisam adivinhar duas palavras na caixa 10/10, tornando-o mais desafiador para todos os usuários. Os usuários terão sete tentativas para dar as respostas, mas certifique-se de que você tenha que dar as duas respostas em sete tentativas, ou então você perderá o jogo.

Além disso, gostaríamos de compartilhar que a maioria das palavras está relacionada a nomes de jogos, memes, smartphones e muitas outras coisas interessantes. Se você ama este jogo, deixe-nos saber mais sobre essas coisas em detalhes.

Como posso jogar o jogo Dordle?

Como já mencionamos acima, Dordle é uma alternativa perfeita para um jogo como Wordle. A melhor coisa sobre este jogo é que ele está disponível gratuitamente para todos os usuários. É um jogo baseado na web que requer uma conexão com a Internet para aproveitar seus recursos exclusivos. Queremos esclarecer que não há aplicação para este jogo em particular. Pesquisamos em todos os lugares na Play Store e em outras lojas de download. Então, infelizmente, você não poderá jogar o jogo Dordle. No entanto, você pode usar a versão web para jogar o jogo.

Dordle é muito simples e fácil de jogar assim como Wordle. O jogo vem com dois modos diferentes: jogo livre e modo de jogo diário. Ambos os modos funcionam da mesma maneira. A única grande diferença é que os jogadores recebem a mesma palavra que todos os outros recebem no modo de jogo diário. Considerando que, o modo de jogo livre vem com muitos quebra-cabeças aleatórios para você que você precisa resolver sozinho. As regras são as mesmas para ambos os modos. Você receberá até sete palpites para ambas as palavras juntas. O quadrado amarelo indica que a letra está na palavra, mas em um local diferente. Enquanto a caixa verde mostra que a carta está no local correto

E se eu quiser jogar Dordle mais de uma vez por dia?

Como sabemos, Dordle está dando sete tentativas a cada usuário para limpar o jogo ou então você perderá o jogo se não conseguir adivinhar as duas palavras. Portanto, se você estiver jogando Dordle Daily e não estiver obtendo resultados conforme as expectativas, não poderá repeti-lo. Os usuários podem repetir o jogo somente após 10 horas para obter o novo Daily Dordle.

Mas e se quisermos jogar mais ao mesmo tempo? Bem, você não precisa se preocupar mais. Se você quiser jogar Dordle mais de uma vez por dia, poderá fazê-lo facilmente. Como dissemos, Dordle é um jogo baseado na web e você deve executá-lo no seu navegador. Portanto, se você quiser jogar por mais tempo, basta alternar o navegador para aproveitá-lo novamente. Isso pode ser feito de qualquer lugar, então, sempre que você mudar o navegador, poderá jogar New Daily Dordle sem problemas.

Diferença entre Dordle e Wordle

Dordle e Wordle têm quase os mesmos recursos e são bastante semelhantes para jogar. A única grande diferença entre os dois é que o Wordle vem com apenas um gird enquanto o Dordle vem com duas grades. Outra grande diferença entre os dois jogos é que o Dordle permite que os usuários joguem um novo jogo após o término do Dordle diário. Os usuários só precisam tocar em Free Dordle para iniciar um novo jogo e aproveitar mais com ele.

Respostas diárias do Dordle maio de 2022

Às vezes, torna-se muito difícil adivinhar e resolver os quebra-cabeças do Dordle por conta própria. Então, aqui mencionamos as respostas diárias no jogo Dordle que os usuários podem usar para jogar o jogo facilmente. Demos respostas em datas diferentes, os usuários podem verificar essas respostas a qualquer momento e atualizamos a lista regularmente para conveniência do usuário. Então aqui estão as respostas do Dordle de hoje

Dordle #108 12 de maio – STAVE, PREEN!

Dordle #107 11 de maio – LIMBO, SALVO

Dordle #106 10 de maio – CAVALO, IRA

Dordle #105 9 de maio – SMOTE, WHELP

Dordle #104 8 de maio – CEDO, ALTER

Dordle #103 7 de maio – NOIVO, INCLINAÇÃO

Dordle #0102 6 de maio – PEQUENO, REFERÊNCIA

Dordle #0101 5 de maio – DEIFY, POUCH

Dordle #0100 4 de maio – ESCALADA, TEPIDA

Dordle #0099 3 de maio – dublê, REFERÊNCIA

Dordle #0098 02 de maio – COUPE, SURLY

Dordle #0097 1º de maio – GÊNIO, EDITO

Conclusão

Dordle é outro jogo popular como o Wordle, que está em alta nos dias de hoje. Então, isso era tudo sobre Respostas diárias do Dordle 2022. Continuamos atualizando este artigo regularmente com as respostas de hoje, então fique atento a nós. Espero que este guia tenha sido útil para você e, se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para nos perguntar na seção de comentários.

