Dow recruta profissionais para programa de trainee

A Dow, multinacional líder em ciência de materiais, comprometida em fornecer soluções inovadoras e sustentáveis para clientes em embalagens, infraestrutura e atendimento, recruta profissionais para seu programa de trainee. Ao todo são 16 vagas para diferentes áreas nas cidades de São Paulo (SP), Candeias (BA) e Breu Branco (PA).

Esta é a segunda edição da iniciativa, intitulada Programa Potências Negras, que, assim como no ano passado, oferece oportunidades exclusivas para candidatos pretos e pardos. A ação faz parte de um compromisso global assumido pela companhia em 2020 com o objetivo de ampliar as práticas de inclusão racial na empresa e na sociedade.

Não há limite de idade para os candidatos, mas é importante que eles tenham concluído sua graduação entre julho de 2018 e junho de 2021 e tenham pelo menos um ano de experiência profissional. Os contratados serão alocados nas áreas de Marketing e Vendas, Comunicação Corporativa, Finanças, Compras, Recursos Humanos, Cadeia de Suprimentos, Engenharia e Manufatura, Saúde e Segurança do Trabalho, entre outros.

De acordo com a empresa, os trainees terão a oportunidade de participar de treinamentos e atividades de desenvolvimento durante os dois anos do programa. Entre as características desejadas pela Dow estão: confiança, transparência, empoderamento e autorresponsabilidade.

Além disso, os profissionais com nível básico de inglês receberão um subsídio da Dow para investirem em aulas do idioma.

A Dow oferece a seus colaboradores salário compatível com o mercado, Auxílio transporte, Plano de saúde, Plano odontológico, Seguro de vida, Programa de participação nos resultados (PLR), Plano de previdência privada, Folga no dia do aniversário, Vale refeição ou refeitório no local, acesso ao Gympass e ao Design Your Day, modelo personalizado de trabalho híbrido (presencial e home office). Eles participarão, ainda, de mentoria com lideranças negras integrantes do grupo de afinidade interno GAAN.

Como se candidatar

Os interessados deverão se candidatar até o dia 25 de maio pelo site https://traineedowpotenciasnegras.ciadetalentos.com.br/.