DP6 abre vagas exclusivas para pessoas negras e com deficiência

Em busca de um ambiente mais diverso, que promova condições iguais para todas as pessoas, independentemente de rua raça, cor, etnia, orientação sexual ou qualquer outra característica, a DP6 anunciou a abertura de vagas exclusivas para pessoas negras e com deficiência.

A consultoria de inteligência e tecnologia de marketing analytics contrata por meio do programa Diversendo 2022 (jovem aprendiz), que reúne nove postos de trabalho para as áreas de Atração de Talentos, Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO), Planejamento Financeiro, Administrativo, Infraestrutura, Comercial e Marketing. A atuação pode ser presencial, remoto ou híbrido, a depender de cada função, o que amplia ainda mais o acesso ao mercado.

Para participar, os candidatos devem ser pretos e/ou ter alguma deficiência, sendo a residência em São Paulo ou região metropolitana uma obrigatoriedade. É preciso, ainda, ter entre 16 e 20 anos, cursar ou ter concluído o ensino médio e conhecimento em pacote Office.

Segundo a empresa, que tem focado em iniciativas para incentivar o protagonismo de minorias no dia a dia e desenvolver essas pessoas em cargos de liderança, os contratados do Diversendo trabalharão das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Eles receberão, ainda, bolsa auxílio no valor de R$ 806,46, além do pacote de benefícios que é oferecido a todos os colaboradores da empresa.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo e integrar o Programa Diversendo deverão acessar as páginas abaixo e se candidatar na posição que esteja de acordo com o perfil:

O processo seletivo será conduzido em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e dividido em fases, sendo: teste de Raciocínio e Cultura, dinâmica de grupo; entrevista com o Talent Acquisition e entrevista final. Os aprovados devem começar a trabalhar em julho na empresa.