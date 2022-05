Droga Raia abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Droga Raia, uma das maiores empresas do segmento farmacêutico no Brasil, abre vagas de emprego pelo país. As oportunidades são destinadas a profissionais que se identifiquem com o perfil da companhia e tenham todos os requisitos do cargo pretendido. Veja os cargos e mais informações sobre o processo seletivo.

Droga Raia contrata novos colaboradores

Um dos maiores grupos farmacêuticos do Brasil, a Droga Raia, está presente em diversas cidades do país e possui vagas disponíveis para profissionais em todos os níveis hierárquicos. A companhia está buscando candidatos que atendam aos requisitos mínimos da função pretendida, além de residirem nas cidades onde possuem vagas disponíveis para candidatura.

Veja as oportunidades disponíveis:

Atendentes;

Estagiário em Farmácia – Programa Novos Rumos;

Jovem Aprendiz – Programa Primeiros Passos;

Assistente Operacional – vagas exclusivas para profissionais portadores de deficiência;

Orientador de Loja;

Consultor de Beleza;

Farmacêutico.

Vale ressaltar que todas as funções possuem vagas em várias cidades brasileiras, sendo necessário que o candidato interessado consulte a disponibilidade na cidade onde reside.

Os contratados pela companhia contam com diversos benefícios, que incluem: licença maternidade e ou paternidade estendida, auxílio academia, assistência médica, benefício farmácia, plano odontológico, cesta de natal, vale alimentação e ou refeição, vale transporte, convênio com empresas parceiras, seguro de vida, plano de carreira e participação de lucros.

Como se inscrever

Para ocupar uma das posições ofertadas pela empresa Droga Raia, os profissionais devem consultar a localização das vagas disponíveis e se candidatar após atender todos os requisitos da função, através do site de inscrição.

