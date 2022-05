Dupla rende doméstica e rouba casa em condomínio fechado no litoral norte

Uma dupla criminosa rendeu uma empregada doméstica, invadiu e roubou uma residência em um condomínio fechado no bairro da Garça Torta, na região norte da capital. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar à imprensa, por meio do seu relatório, a empregada foi rendida quando chegava para trabalhar e obrigada a dar acesso aos…

Agência Alagoas

Uma dupla criminosa rendeu uma empregada doméstica, invadiu e roubou uma residência em um condomínio fechado no bairro da Garça Torta, na região norte da capital. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar à imprensa, por meio do seu relatório, a empregada foi rendida quando chegava para trabalhar e obrigada a dar acesso aos assaltantes.

Durante a ação criminosa, a dupla roubou três computadores portáveis e um relógio de pulso. Ainda segundo a mulher, a dupla vestia roupa camuflada, colete e botas. A polícia foi acionada e realizou rondas pela localidade conhecida como Grota do Andraújo, provável rota de fuga dos criminosos, mas ninguém foi localizado ou o material recuperado.

Os proprietários da residência foram orientados a formalizar denúncia junto à Polícia Civil de Alagoas.