Dupla Sena; ninguém acerta os 6 números e acumula

Neste sábado, 28 de maio aconteceu o sorteio 2372 da Dupla Sena. A estimativa do prêmio já era muito alta, aproximadamente no valor de 4,2 milhões de reais. No entanto, não houve nenhum ganhador desse prêmio.

Ou seja, o sorteio acumulou para um próximo evento, o que irá acontecer na terça-feira, dia 31 de maio. Sendo assim, acompanhe agora como ficou a premiação anterior, veja o seu resultado.

Veja abaixo quando foi realizado o último sorteio

Como já sabe, no último sábado, dia 28, mais um sorteio da Dupla Sena ocorreu. Sendo assim, confira abaixo os números que foram sorteados neste concursos.

1° sorteio: 03, 06, 16, 29, 32, 48

2° sorteio: 23, 33, 35, 45, 48, 49

Infelizmente, ninguém conseguiu acertar os 6 números. Ou seja, a Dupla Sena acumulou para o próximo sorteio, que acontecerá nesta terça-feira, 31 de maio.

Saiba como é possível fazer as apostas da Dupla Sena

Para você que se interessou nesse tipo de jogo, é quer realizar as suas apostas, saiba que é muito simples. E, como o próprio nome já diz, ela te dá uma dupla possibilidade de ganhar.

Afinal, no sorteio da Dupla Sena ocorrem dois concursos ao invés de um. Ou seja, é uma dupla chance incrível de ganhar. Um deles dá chance ao jogador de ganhar o prêmio maior da noite. Enquanto, o segundo sempre terá um valor mais baixo.

Portanto, realizar as apostas muito simples. Primeiramente, tudo o que você precisa fazer é apenas marcar entre 6 a 15 números em uma cartela dentre 50 opções disponíveis. A propósito, a aposta mínima é de 6 números, os quais serão sorteados. Sendo assim, a cada número que você desejar acrescentar o valor da cartela logo irá aumentar também.

Como apostar na Dupla Sena

Existem duas maneiras de você realizar as suas apostas: você optar por jogar online ou presencial. Então, saiba que a maioria das pessoas opta por ficar no conforto da sua casa. Sendo assim, podem jogar sem a necessidade de se dirigir e fazer as suas apostas sem precisar de muito esforço com o celular ou até mesmo computador.

Mas, se você prefere fazer as coisas ao vivo, você também pode comparecer a uma casa lotérica. Não tem problema nenhum em realizar as suas apostas do seu jeito.

Seguindo, para realizar as apostas online, é necessário que você entre no site da loteria caixa e busque pela Dupla Sena. Marque o seu volante com os números que desejar.

No entanto, tem um pequeno revés. Pois, enquanto você fizer as seus apostas online, a Loterias Caixa cobra uma taxa mínima de 30 reais nos bilhetes. Enquanto, presencialmente, você só precisa comprar apenas um único bilhete para cumprir com o requisito para concorrer ao prêmio.

Por fim, use a estratégia na hora de escolher as dezenas. Portanto, evite fazer sequências ou escolher apenas números ímpares ou apenas pares.

Participe de bolões

Além disso, também existe outra forma de você realizar as suas apostas sem precisar gastar muito com os bilhetes. Ou seja, selecionar mais números e assim, ter mais chances de ganhar.

Dessa forma, a melhor dica é participar de bolões, principalmente os que são fornecidos pela própria lotérica. Eles permitem que você junte grupos com pessoas próximas, amigos ou familiares.

Para isso, a Caixa Econômica Federal também disponibiliza diversos bolões, basta participar através da compra das suas cotas.

A propósito, os sorteios da Dupla Sena acontecem às terças feiras, quintas-feiras e também aos sábados. Para participar é necessário realizar as apostas até às 19 h, pois os sorteios acontecem a partir das 20 h.

Veja abaixo como fazer a retirada do seu prêmio

Agora, em um cenário suposto no qual você ganha esse prêmio acumulado da sua Dupla Sena, é necessário agora resgatar o prêmio.

Para isso, você precisa comparecer a uma casa lotérica, então, se o valor for de até 1.900 reais. Caso contrário, se ele for superior a essa quantia, só será possível fazer a retirada em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Então, compareça ao lugar desejado dentro do prazo de 90 dias, apresentando o comprovante de pagamento do seu bilhete e o seu CPF, com um documento de identificação.

Se você conseguiu conquistar o prêmio da Dupla Sena, siga as informações acima e retire o seu prêmio. Do contrário, continue apostando e diversifique as suas apostas para deixar as suas chances cada vez maiores.