É possível apostar sem sair de casa? Confira como fazer

Você sabia que é possível apostar em loterias sem precisar sair de casa? Isso mesmo, é possível apostar em loterias online de forma bem rápida e segura. Então, saiba que é muito prático e você não vai querer apostar de outra forma. Por isso, veja agora mesmo como jogar na loteria online e aprenda de uma vez por todas.

Como apostar sem sair de casa

As apostas podem ser realizadas dentro de casa através de loterias online e de aplicativos lotéricos.

Aliás, é o tipo ideal de loteria para quem não possui tempo de se locomover até uma casa lotérica, de fato, e encarar as filas dos caixas para realizar suas apostas. Pois, mesmo com a fila preferencial, ainda assim fica muito difícil de atender a todos rapidamente. Além disso, é ideal para quem possui algum tipo de incapacidade e depende de outra pessoa para lhe ajudar.

Esse método se popularizou ainda mais com a vinda do lockdown no período perigoso de quarentena. Antes disso as pessoas sequer me prestavam a apostar de forma remota. Porém, perder as oportunidades de apostas dos concursos de loteria estava completamente fora de cogitação.

Então, esse meio foi considerado a melhor opção. Dessa forma, apostar de forma remota se torna a maneira mais prática para realizar rapidamente fazendo apenas alguns passos essenciais.

Como funciona para apostar em casa

As plataformas online são excelentes para aquelas pessoas que querem apostar nos concursos de loteria. Ainda mais para quem não deseja passar pela dor de cabeça de esperar em pé e aguardar na fila de apostas. Ademais, muitos não têm tempo para perder dessa forma.

Logo, se você não gosta de perder nenhuma oportunidade de apostar em concursos lotéricos, certamente irá adorar e investir nesse tipo inovador e remoto.

Para isso, você não precisa se preocupar com a sua segurança. Pois, além de fornecerem plataformas de fácil entendimento, também é um ambiente seguro para inserir seus dados cadastrais.

Muitas pessoas conhecem esses métodos remotos, só não confiam nesse tipo por causa de seus dados. Porém, saiba que é muito seguro. Além disso, vai poupar grande tempo do seu dia a dia. Portanto, nesse caso você não precisa se deslocar para realizar apostas, então pode fazer em qualquer lugar do jeito que quiser.

Como jogar nas loterias sem sair de casa?

É muito simples, como você já sabe. Basta acessar o site ou o app da própria loteria caixa e fazer um login, que é adicionar seus dados cadastrais como nome, e-mail e uma senha.

Logo de cara no site ou o aplicativo possui a interface inicial que pede para se cadastrar. Em seguida, já libera o acesso geral a toda plataforma. Então, feito esse processo, já estará na página inicial, onde encontrará uma grande parte de todos os jogos de apostas da caixa.

Existe uma grade de ícones diversos que representam cada concurso de loteria, com seus respectivos nomes. Dessa forma, fica fácil de definir qual é o seu jogo favorito e qual deles você deseja apostar.

Sendo assim, selecione o seu jogo querido, basta clicar por cima do ícone. Feito isso, você será direcionado a uma outra página, onde poderá realizar as apostas. Ali, encontrará a interface cheia de números para selecionar conforme as regras de cada jogo. Aposte como indicado pelo site e passe para a próxima etapa.

Por fim, basta arrastar seus bilhetes para o carrinho e efetuar o pagamento de forma adequada com o seu cartão. Para isso, na primeira vez, será necessário fazer o cadastro dos dados do seu cartão. Então, você pode optar por deixar salvo no seu aparelho para não fazer o cadastro dos dados novamente, ou se irá deixar passar.

Aliás, é necessário que você imprima seus bilhetes de aposta, assim, caso ganhe algum prêmio na loteria será fácil de apresentar para resgatá-lo.

Como resgatar o prêmio após apostar sem sair de casa?

A parte mais difícil, definitivamente, é ganhar o prêmio da loteria. No entanto, resgatá-lo é muito mais simples e fácil do que o próprio jogo em si.

Mesmo fazendo as apostas online e sem sair de casa, o resgate do prêmio deve ser de forma presencial. Para isso, você precisará de seu bilhete impresso, seu CPF e um documento com foto.

Existe um prazo, a princípio, de 90 dias para fazer o resgate do prêmio, que deve ser cumprido. Portanto, compareça a uma casa Lotérica ou diretamente no banco caixa para efetuar o resgate do seu prêmio.