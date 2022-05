É tempo de SOLIDARIEDADE e não de POLITICAGEM

Não é hora de procurar culpados e muito menos de perder tempo criticando ou fingindo preocupação em redes sociais. Mesmo havendo o trabalho constante e rotineiro das prefeituras em relação a preparação de lagoas e áreas de receptação de maior volume de águas em período chuvoso, não há como enfrentar a natureza quando mostra sua fúria e força.

Nos acalma a alma ver gestores públicos preocupados e colocando a pleno vapor todos os órgãos públicos e agentes públicos e políticos à disposição das famílias desabrigadas e atuando em áreas de risco, gerando assim, mais agilidade na prevenção de risco aqueles que vivem principalmente em áreas de vulnerabilidade social.

A força solidária do nosso povo em todo o Baixo São Francisco e Litoral Sul Alagoas, formou um verdadeiro exército do bem que não perdeu tempo quando as atitudes de empatia foram mais rápidas que a espera pela hora certa que poderia ser tarde demais.

Por outro lado, vemos pessoas mesquinhas que se aproveitam da dor alheia para rir e perder tempo fazendo memes totalmente desnecessários, que lhes amacia o ego e lhes fazem ri sozinho de seu humor negro nas redes sociais. Enquanto alguns vereadores e prefeitos, além de outras figuras políticas se aproveitam do momento para buscar culpados, a chuva não dar trégua e a previsão para os próximos dias é de mais água. Mais empatia e menos hipocrisia! É hora de SOLIDARIEDADE e não de POLITICAGEM!