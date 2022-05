Ecolab divulga NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A Ecolab, especializada em soluções de água, higiene e prevenção de infecções, publicou novas oportunidades pelo país. Para concorrer, é importante verificar quais qualificações e requisitos são necessários. Confira abaixo os cargos com vagas disponíveis e realize sua inscrição.

Ecolab anuncia oportunidades de trabalho para o país

A Ecolab foi fundada em 1923 em Minnesota, Estados Unidos. A instituição desenvolve e oferece serviços, sistemas especializados e tecnologia em purificação, tratamento, higiene e limpeza de água.

A corporação atua tanto no mercado privado quanto no público, no tratamento de água, seja para beber ou para o uso em saúde, alimentos e indústria. Além disso, a empresa está presente em todos os continentes, operando em mais de 170 países com um quadro de colaboradores superior a 50 mil pessoas.

A instituição fornece benefícios para seus funcionários, como vale alimentação, assistência médica, odontológica, seguro de vida, vale transporte, treinamentos e capacitações, auxílio academia, auxílio creche e comissões de acordo com o desempenho.

Por meio da plataforma InfoJobs, a Ecolab divulgou recentemente vagas de emprego a serem preenchidas. Confira abaixo quais os cargos disponíveis:

Técnico Químico (Jundiaí – SP);

Operador de Produção Química – Vaga para PCD (Suzano – SP);

Técnico Eletromecânico (Extrema – MG);

Técnico Químico (Pindamonhangaba – SP).

Como se candidatar

A Ecolab exige alguns requisitos e qualificações para que se possa participar do processo seletivo. É importante conferir quais são as exigências para cada cargo. Para conferir, acesse o link de participação e obtenha mais informações acerca da empresa, das vagas em aberto, dos requisitos e qualificações, além de realizar o cadastro do currículo profissional.

