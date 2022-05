De acordo com as informações oficiais, além de programas educacionais, serão exibidos, tanto no Canal Educação quanto no Canal Libras, programas de jornalismo.

Educação: TV Brasil nos canais abertos

O Governo Federal ressalta que serão transmitidos, também, programas de variedades, como culinária, entrevistas, documentários históricos e contemporâneos, atualidades, perspectivas de futuro, entre outros, tendo uma grade voltada para educar, conscientizar e esclarecer o cidadão.

Falas da Educação

A programação começa com quatro atrações próprias produzidas pela equipe da EBC, como o programa semanal de entrevistas “Falas da Educação”, que traz debates, em 26 minutos, de especialistas falando a respeito das melhores práticas para a educação, de acordo com o Governo Federal.

Além disso, a divulgação oficial do Governo Federal destaca que o já conhecido “MEC em Ação” será formado por pílulas de um minuto sobre a atuação do MEC.

Cápsulas da Educação

Outro programa que será veiculado é o especial “Cápsulas da Educação”, um marco simbólico para o lançamento da emissora, com depoimentos breves de alunos e professores de todo o país sobre os votos para o Canal Educação, informa o Governo Federal.

Com o intuito de proporcionar uma interação dentro da comunidade surda e instigar a população a entender sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), também vai ao ar o “Bate-papo em Libras” com encontros e entrevistas, informa o Governo Federal através da plataforma oficial Gov.br. Saiba como sintonizar os novos canais, de acordo com as informações oficiais.

Canal Educação e Canal Libras

Para acompanhar a programação do Canal Educação e do Canal Libras, confira os diferentes modos de sintonização:

Canais Abertos:

São Paulo 1.3

Rio de Janeiro 2.3

Brasília 2.3

Maranhão 2.3

Parabólica:

Satélite: Star One C2 – 70ºW

Frequência descida: 3755,5 MHz

Polarização: Horizontal

Symbol Rate: 7.500 Msym/s

FEC: 3/4

BW: 9 MHz

Modulação: DVB-S2 / 8PSK

Codificação: MPEG-4 | 4:2:0

Roll Off: 20%

Serviço 3: Canal Educação

Pid Vídeo: 0301

Pid Áudio 1 (principal): 0302

Pid Áudio 2 (descrição): 0303

Pid Closed Caption: 0304

TV Brasil nos canais abertos

Para acompanhar a programação da TV Brasil através da TV aberta, você deve sintonizar os canais. Confira:

Alagoas

TV UFAL – Maceió (AL) – Canal 8.1 HD

Amapá

TV UNIFAP – Macapá (AP) – Canal 46.1 HD

Amazonas

TV Encontro das Águas – Manaus (AM) – Canal 2.1 HD

TV Encontro das Águas – Parintins (AM) – Canal 20.1

Bahia

TVE da Bahia – Salvador (BA) – Canal 10.1 HD

Ceará

TV Ceará – Fortaleza (CE) – Canal 5.1 HD

Distrito Federal

Brasília (DF) – Canal 2.1 – Digital

Espírito Santo

TV Guarapari (ES) – Canal 9.1 HD

Goiás

TV Bom – Bom Jesus de Goiás (GO) – Canal 36.1 HD

TV UFG – Goiânia (GO) – Canal 15.1 HD

TV Sudoeste – Jataí (GO) – Canal 11.1 HD

Maranhão

São Luís (MA) – Canal 2.1 – Digital<

Mato Grosso

TV Universidade – Cuiabá (MT) – Canal 2.1 HD

Minas Gerais

Rede Minas – Belo Horizonte (MG) – Canal 9.1 HD

TV Andradas – Andradas (MG) – Canal 36.1 HD

TV Diversa – Juiz de Fora (MG) – Canal 41.1 HD

TV Plan – Poços de Caldas (MG) – Canal 51.1 HD

Pará

Funtelpa – Belém (PA) – Canal 2.1 HD

Paraíba

TVU da Paraíba – João Pessoa (PB) – Canal 43.1 HD

Paraná

Rede Mundial – Curitiba (PR) – Canal 21.1 HD

TV Alvorada – Colorado (PR) – Canal 22.1 HD

TV Beltrão – Francisco Beltrão (PR) – Canal 18.1 HD

TV Humaitá – Ivaiporã (PR) – Canal 14.1 HD

TV Paraná Turismo – Curitiba (PR) – Canal 9.1 HD

Pernambuco

TVU de Recife (PE) – Canal 11.1 HD

TV Pernambuco – EPC Caruaru (PE) – Canal 12.1 HD

Piauí

TV Antares – Teresina (PI) – Canal 2.1 HD

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro (RJ) – Canal 2.1 HD

Rio Grande do Norte

TV UFRN – Natal (RN) – Canal 5.1 HD

Rio Grande do Sul

TVE RS – Porto Alegre (RS) – Canal 7.1 HD

Rondônia

TV UNIR – Porto Velho (RO) – Canal 35.1 HD

Roraima

TVU de Roraima – Boa Vista (RR) – Canal 2.1 HD

Santa Catarina

Rede Bela Aliança – Rio do Sul (SC) – Canal 7.1

TV Criciúma – Criciúma (SC) – Canal 19.1 HD

TV UFSC – Florianópolis (SC) – Canal 63.1 HD

TV Sul Catarinense – Araranguá (SC) – Canal 5.1 HD

TV Brasil Esperança – Itajaí (SC) – Canal 21.1 HD

São Paulo

São Paulo – Canal 1.1 – Digital

Nova TV – Catanduva (SP) – Canal 27.1 HD

Nova TV Serrana – Botucatu (SP) – Canal 55.1

SRC TV – Andradina (SP) – Canal 17.1 HD

STZ TV – Sertãozinho (SP) – Canal 59.1 HD

TV Claret – Rio Claro (SP) – Canal 45.1 HD

TV do Vale de Mogi Guaçu (SP) – Canal 34.1 HD

TV Matão (SP) – Canal 14.1 HD

TV Morada do Sol – Araraquara (SP) – Canal 8.1 HD

TV Noroeste – Birigui (SP) – Canal 19.1

TV Opinião – Araras (SP) – Canal 17.1 HD

TV Prevê – Bauru (SP) – Canal 32.1

TV Rede Paulista – Várzea Paulista (SP) – Canal 15.1 HD

TV Unifev – Votuporanga (SP) – Canal 53.1 HD

TV Unisantos – Cubatão (SP) – Canal 40.1 HD

TVE São Carlos (SP) – Canal 51.1 HD