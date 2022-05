Eleição indireta: Candidatos a governador-tampão terão cinco minutos para discursar

Foi publicado no Diário Oficial Eletrônico deste sábado, 14, pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Victor (MDB), um ato que dispões sobre a utilização da tribuna durante a sessão extraordinária que será realizada neste domingo, 15, para a escolha do governador-tampão de Alagoas. Sete chapas estão inscritas e a sessão está marcada para as…

Foi publicado no Diário Oficial Eletrônico deste sábado, 14, pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Victor (MDB), um ato que dispões sobre a utilização da tribuna durante a sessão extraordinária que será realizada neste domingo, 15, para a escolha do governador-tampão de Alagoas.

Sete chapas estão inscritas e a sessão está marcada para as 13 horas. Segundo a publicação, será facultado o prazo máximo de cinco minutos ao candidato a governador, para que discurse da tribuna, visando a apresentação do currículo e justificativa de sua candidatura, por ordem de inscrição de chapa.

No transcurso da fala do candidato não haverá interrupções, nem apartes e nem questionamentos de qualquer natureza. As falas também observarão os limites do Regimento Interno do Poder Legislativo, em especial o artigo 99 e seus incisos.