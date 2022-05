A Eletromóveis Martinello está com novas vagas de trabalho disponíveis no país. A empresa está procurando por candidatos que atendam aos requisitos exigidos pelos cargos ofertados. Para realizar sua inscrição e concorrer às vagas, confira as informações a seguir.

Eletromóveis Martinello anuncia vagas de emprego.

Com origem no estado de Mato Grosso, a Eletromóveis Martinello veio a se tornar a maior empresa da região no ramo de varejo, atendendo todo o país há mais de 30 anos. Para manter a tradição de sucesso, a empresa está buscando escalar novos colaboradores para sua equipe.

Em relação às vagas, a companhia está procurando candidatos que possuam experiência com vendas e com nível de escolaridade em ensino médio, técnico e formação superior nas áreas de Recursos Humanos, Vendas, Utilidades, Transporte e áreas relacionadas.

Por fim, além das peculiaridades das oportunidades, são ofertados benefícios aos candidatos, como assistência médica, assistência odontológica, participação nos lucros e resultados, seguro de vida, vale transporte e mais.

As opções de trabalho e locais de exercício estão listadas a seguir:

Analista de Departamento Pessoal (Lucas do Rio Verde/MT);

Analista de Suporte (Lucas do Rio Verde/MT);

Motorista Entregador (Mato Grosso);

Auxiliar de Limpeza (Mato Grosso);

Auxiliar de Escritório (Mato Grosso);

Ajudante Geral (Mato Grosso);

Vendedor (Mato Grosso);

Caixa (Mato Grosso);

Vagas para Portadores de Necessidades Especiais – PNE (Mato Grosso);

Analista de DHO (Lucas do Rio Verde/MT).

Como realizar a inscrição

Para realizar sua inscrição nas vagas da Eletromóveis Martinello, os concorrentes deverão verificar as exigências do cargo e efetuar sua inscrição no link de participação.

