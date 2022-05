A Eliane Revestimentos oferece novas oportunidades em Santa Catarina para trabalhadores em busca de emprego. A organização permite a entrada para o mercado de trabalho aos profissionais qualificados nos requisitos específicos dos cargos. Para ter acesso a uma das vagas, a seguir são listados os dados sobre vagas e localização.

Eliane Revestimentos tem empregos em Santa Catarina

Com expertise em revestimentos cerâmicos de porcelanato, adequando estilo e qualidade com custo benefício e boa relação com seus consumidores, a empresa Eliane Revestimentos se tornou referência no ramo, oferecendo produtos para todos os estados do país.

Além do conhecimento com os diferentes tipos de acabamento para porcelanato, a empresa está em busca de colaboradores capacitados para integrarem sua equipe em Santa Catarina e manter sua trajetória de sucesso.

Em relação às vagas disponíveis, a Eliane Revestimentos requer profissionais com nível médio e superior com expertise nos campos de Administração, Marketing, Comunicação e áreas afins.

Em conjunto, a empresa oferece aos colaboradores beneficiados assistência médica, odontológica, bolsa auxílio, vale transporte e refeitório.

As vagas e suas localizações respectivas seguem na lista abaixo, com base no site Vagas.com:

Estagiário Showroom (Cocal do Sul / SC);

Estágio Marketing e Comunicação (Cocal do Sul / SC);

Assistente Administrativo (Cocal do Sul / SC);

Operador Industrial (Cocal do Sul / SC).

Candidate-se aos cargos

Em virtude do perfil buscado pela Eliane Revestimentos, os interessados em um dos cargos devem se inscrever aos cargos disponíveis no link de participação.

