Emescam inicia aplicação de provas do Vestibular 2022/2 de Medicina neste sábado (14)

A Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam), no Espírito Santo (ES), inicia na tarde deste sábado, dia 14 de maio, a aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2022/2. A instituição também vai aplicar provas neste domingo (15).

Segundo o edital, as provas serão realizadas exclusivamente no município de Vitória. De acordo com a Emescam, os inscritos podem conferir o ensalamento no comprovante definitivo de inscrição (CDI), através do site da Fundep.

De acordo com o cronograma, neste sábado, a aplicação será das 14h às 18h. Desse modo, os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 13h.

Neste primeiro dia de provas, os candidatos responderão a uma avaliação composta por questões objetivas de múltipla escolha de Língua Portuguesa, Inglês, Matemática, Química, Física, Biologia e Atualidades.

No domingo, a aplicação das provas será das 9h às 13h, com a abertura dos portões às 8h. O segundo dia do exame conta com uma prova de redação e duas questões discursivas de Química e três de Biologia.

Conforme as orientações da instituição, os candidatos devem comparecer aos locais de prova com antecedência e devem apresentar documento oficial de identificação com foto.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a oferta da Emescam para o Vestibular 2022/2 de Medicina é de 70 vagas. A divulgação dos gabaritos das questões objetivas está prevista para o dia 15 de maio, após a aplicação de todas as provas do Vestibular de Medicina 2022/2.

Conforme indica o cronograma, o resultado final será publicado no dia 23 de maio. Os candidatos aprovados deverão realizar as matrículas nos dias 29 e 30 de junho.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

