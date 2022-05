Emescam publica resultado do Vestibular 2022/2

A Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam), no Espírito Santo (ES), publicou na terça-feira, dia 17 de maio, o resultado final do Vestibular 2022/2. Apenas o resultado da seleção para o curso de Medicina ainda não foi liberado.

Os candidatos aos demais cursos (Enfermagem, Fisioterapia e Serviço Social) podem conferir as listas de aprovados por meio do site da Emescam.

Segundo a instituição, há duas listas de aprovados. Uma lista diz respeito à seleção pelo aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2015 a 2021 e outra apresenta os aprovados por meio das provas aplicadas no dia 16 de maio. De acordo com o edital, foram 40 vagas para Enfermagem, 40 para Fisioterapia e 50 para Serviço Social.

Os candidatos aprovados devem conferir e seguir as orientações de matrícula dadas pela Emescam em seu site.

Vestibular de Medicina 2022/2

A Fundep aplicou as provas no último fim de semana, nos dias 14 e 15 de maio. De acordo com o edital, a oferta da Emescam para o Vestibular 2022/2 de Medicina é de 70 vagas. A instituição publicou os gabaritos das questões objetivas no dia 15 de maio, após a aplicação de todas as provas do Vestibular de Medicina 2022/2.

Os candidatos responderam uma prova composta por questões objetivas de Língua Portuguesa, Inglês, Matemática, Química, Física, Biologia e Atualidades. Além disso, a instituição aplicou uma prova de redação e uma prova discursiva com questões sobre Química e Biologia.

Conforme indica o cronograma, o resultado preliminar será publicado no dia 23 de maio, enquanto o resultado final será publicado no dia 24 de junho. Os candidatos aprovados deverão realizar as matrículas nos dias 29 e 30 de junho.

Veja mais detalhes no site da Emescam.

