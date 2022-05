A gestão de uma empresa na era das ideias pode ser desafiadora para o empreendedor, por isso, o empreendedorismo atual requer direcionamento e foco no processo administrativo e operacional, de modo simultâneo.

Empreendedorismo: a resiliência e a tecnologia na gestão holística

Estamos na era das ideias e da informação. Por isso, nenhum resultado é estático, ao passo que não é possível que a empresa avance sem obter métricas confiáveis. Sendo assim, é necessário acompanhar o mercado e direcionar o seu produto desde o escopo do projeto do seu negócio.

Estude os fatores externos e direcione os fatores internos

Dentre as diversas ações necessárias para o sucesso do empreendedor, está a necessidade de estudar o mercado. Entretanto, na era digital, o estudo de mercado está cada vez mais amplo. É necessário entender as situações externas para direcionar seus fatores internos. No entanto, são muitos os fatores externos não controláveis que requerem acompanhamentos.

A economia e o poder de compra

É importante que o empreendedor conheça o mercado atual e entenda o cenário econômico. Visto que a economia impacta diretamente o poder aquisitivo do seu cliente final.

Além disso, é necessário que a empresa seja resiliente para que possa se adaptar a diversas situações externas, como ocorreu nos últimos dois anos com a pandemia causada pelo novo coronavírus.

Uma vez que, dentro desse período, muitas empresas se reinventaram, ao passo que outras fecharam suas portas. Por isso, a resiliência é um valor muito importante para uma empresa na era digital.

Acompanhe a jornada do cliente

Além disso, os estudos mercadológicos também abrangem o comportamento de compra do cliente que é inconstante. Sendo assim, é importante que o empreendedor estude o mercado e saiba o que o seu concorrente oferece ao seu público-alvo.

Dessa forma, é possível atuar com antecipação de demandas. Entretanto, para que o empreendedor entenda um cenário tão complexo, o investimento em tecnologia é primordial desde o início do seu negócio.

O atendimento e a entrega de valores

Dessa forma, a gestão poderá customizar seus indicadores e obter métricas confiáveis. Além disso, o investimento em tecnologia otimiza processos e torna o atendimento ao cliente resolutivo, amparando a gestão de forma holística. Assim sendo, o empreendedor pode crescer em pouco tempo de mercado, alcançando a liderança dentro do seu nicho de atuação.

Portanto, é fundamental que o entrante no empreendedorismo estude o mercado para que evite investir em projetos contraproducentes, perdendo diversos recursos fundamentais para o direcionamento de uma empresa na era digital.