Empresas anunciam mais de 3 mil vagas de estágio e trainee

Em um movimento que visa aproximar estudantes e empresas, a plataforma de ensino Veduca e o Grupo Inova GS se uniram para criar um ecossistema de educação e empregabilidade. Atualmente, a plataforma criada pelas empresas, intitulada EstagioOnline, reúne mais de 3 mil vagas de estágio e trainee em todo o Brasil. O melhor? As chances são para programas de parceiros de grande nome no mercado – como Itaú, Vale, Stone, Falconi e L’Oréal, entre outros.

A maioria das oportunidades se concentram nas áreas de Administração, Engenharia, Tecnologia e Direito, mas existem outros setores com alta demanda também. A ideia é, justamente, aproximar pessoas em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado e empresas contratantes.

O site EstagioOnline, aliás, faz parte da estratégia de crescimento do Grupo Inova GS, que realizou a aquisição do Veduca para ser um braço educacional da companhia na oferta de cursos de qualificação profissional para a população. As aulas são ministradas gratuitamente por professores da USP, além de contar com conteúdos do IGTI (Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação) e da Trillio.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar gratuitamente o site EstagioOnline: https://estagioonline.com. No endereço eles terão acesso à informações completas sobre os programas abertos e vagas disponíveis em diferentes empresas do mercado.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.