Empréstimo de até R$ 3 mil pelo Caixa Tem. Veja como solicitar

Um empréstimo de até R$3 mil está sendo oferecido pela Caixa Econômica Federal, via aplicativo Caixa Tem. Todavia, antes de mais nada, é importante deixar claro que a liberação da linha de crédito vai depender do perfil de cada interessado.

Segundo informações da Caixa, o crédito será para quem tem o objetivo de empreender e precisa de dinheiro no momento. Nesta oferta, com empréstimo a juros menores, até mesmo quem está negativado poderá solicitar o empréstimo por meio do Caixa Tem.

Ademais, os microemeprendedores individuais (MEIs) também podem pedir o crédito bancário junto ao banco. Neste caso, será necessário ir até uma agência do banco.

Veja as condições do crédito do Caixa Tem

Pessoa Física

A princípio, conforme as regras de liberação do empréstimo, a pessoa física poderá contratar o empréstimo via Caixa Tem com valores a partir de R$1 mil, com juros de 1,95% mensais.

Seja como for, o contratante poderá contar com prozo de 24 meses para pagamento do empréstimo. A solicitação será totalmente realizada pelo Caixa Tem.

Pessoa Jurídica

Ademais, o crédito Caixa Tem também será liberado para pessoas jurídicas. Neste caso, os valores do empréstimo podem chegar a até R$3 mil, com juros de 1,99% mensais. O prazo para pagamento também será de 24 meses.

Nesta modalidade de empréstimo, a linha de crédito é oferecida ao MEI (Microempreendedor Individual), desde que o responsável tenha atuado por pelo menos 12 meses e tenha tido um faturamento anual de até R$ 81 mil.

Conforme informado anteriormente, nesta modalidade de empréstimo o interessado apenas poderá ser realizada de forma presencial em uma das agências da Caixa.

Como solicitar?

Uma das grandes dúvidas dos interessados diz respeito a como solicitar o empréstimo do benefício. Para as pessoas físicas, a solicitação poderá ser feita 100% online. Neste caso, o usuário precisa fazer uma atualização no aplicativo:

Em primeiro lugar, baixe a última versão do Caixa Tem (na loja de aplicativos do seu celular);

Após isso, abra o aplicativo;

Ademais, o interessado deverá estar de posse de documentos de identificação com foto (RG ou CNH);

Faça o login usando o número do seu CPF e senha;

Na tela inicial, você deverá clicar na opção “Atualize seu Cadastro”;

Clique em “Entendi” para confirmar;

Verifique se o seu endereço está correto e atualizado, estando certos, confirme clicando em “Sim”;

Quem não estiver com os dados corretos, edite com as informações atualizadas;

Em seguida, você deverá informar o local onde nasceu e depois responder algumas perguntas que vão aparecer na tela;

Após fazer isso, clique em “Próximo”;

Verifique os dados informados e clique em “Continuar”;

Para finalizar, siga as instruções para enviar as fotos do seu documento.

Para solicitar o empréstimo, o candidato deverá selecionar ‘contratar crédito Caixa Tem’. Após isso, o interessado deverá responder algumas perguntas e escolher o valor do crédito desejado. Por fim, será necessário seguir o seguinte caminho:

Escolha a melhor data para pagamento das parcelas;

Escolha a quantidade de parcelas;

Digite a senha Caixa Tem e pronto;

Você terá que aguardar alguns dias para a avaliação da Caixa.

Quando ir a uma agência?

No que se refere aos microempreendedores individuais, os interessados deverão ir a uma agência da Caixa Econômica Federal levando consigo documento pessoal e os demais necessários que vão possibilitar a solicitação do empréstimo.

Por fim, a Caixa exige que a pessoa que for pedir o empréstimo esteja formalizado como MEI por pelo menos 12 meses e ter tido um rendimento anual de até R$ 81 mil.