Encceja 2022: período de inscrição está aberto

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu nesta terça-feira, dia 24 de maio, o período de inscrição do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022. As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site do Encceja.

O período de inscrição segue aberto até o dia 4 de junho. De acordo com as diretrizes do exame, as inscrições são gratuitas.

No ato de inscrição, o candidato deverá inserir o CPF, informações do documento de identidade, telefone, e-mail, e a cidade onde deseja realizar a prova. Segundo o Inep, haverá mais de 600 opções de locais de aplicação de provas.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), para participar do Encceja, é preciso ter a idade mínima de 15 anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos no caso do ensino médio, na data do exame.

Provas

As provas do Encceja 2022 serão aplicadas no dia 28 de agosto. O Encceja PPL, para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade, está marcado para 11 e 12 de outubro.

As provas do Encceja Exterior serão aplicadas em 18 de setembro, enquanto a realização do Encceja Exterior PPL está prevista 19 e 30 de setembro.

Conforme o edital, a prova será composta por quatro provas objetivas, por nível de ensino, cada uma contendo 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. Nesse sentido, o conteúdo das provas varia segundo o nível do certificado buscado pelo inscrito.

Para o ensino fundamental, as provas contarão com questões de Ciências Naturais e Matemática, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação, História e Geografia. Para o ensino médio, as provas serão de Ciências da Natureza e Matemática, Redação e Linguagens e Códigos e Ciências Humanas.

O Inep ainda não informou a data de divulgação do resultado final do Encceja 2022, mas para obter a aprovação o candidato deve tirar, pelo menos, 100 pontos em cada uma das provas objetivas e 5 pontos ou mais na redação.

Veja detalhes no edital.

