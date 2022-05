Enem 2022: Inep libera resultados dos recursos dos pedidos de isenção nesta sexta (6)

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) liberou nesta sexta-feira, dia 6 de maio, os resultados dos recursos dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.

Desse modo, os estudantes que entraram com recurso contra as isenções indeferidas já podem consultar os resultados por meio da Página do Participante. Para conferir o resultado, o estudante deve realizar o login com o cadastro do gov.br.

De acordo com as diretrizes do Enem, têm direito à isenção da taxa de inscrição os candidatos que são: estudantes de escolas da rede pública que irão concluir o ensino médio ainda neste ano; estudantes que cursaram o ensino médio em escolas da rede privada com bolsa integral; pessoas que têm renda familiar per capta igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 1.820); pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que é inscrita no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).

Inscrições do Enem 2022

De acordo com o Inep, a concessão da isenção não inscreve o participante automaticamente no Enem 2022. Portanto, todos os interessados, inclusive os isentos, devem realizar a inscrição no período indicado pelo órgão.

As inscrições do Enem 2022 serão recebidas no período de 10 a 21 de maio. Conforme o edital, para efetivar o cadastro, os candidatos devem realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 85, exceto no caso dos candidatos isentos.

Ontem, dia 5 de maio, o ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, informou que o pagamento da taxa do Enem 2022 poderá ser feita também via Pix e através de cartão de crédito. A novidade foi oficializada por meio de retificações nos editais das versões impressa e digital do exame.

Conforme os editais, a aplicação das provas do Enem 2022 está prevista para os dias 13 e 20 de novembro deste ano.

